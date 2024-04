Zengő Alföld Orosházi KA–Gárdony-Pázmánd NKK 25–25 (13–13)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Barna Viktor Bálint, Kovács Bence.

Orosháza: Bálint – Ludvig 3, Baráth 8 (2), Petri 1, Ács 1, Kenyeres 6, Bedron 2. Csere: Reszegi (kapus), Vörös, Kostyó, Mikula, Péter 3, Jáhn. Edző: Morva Zoltán. A Gárdony legjobb góldobói: Szűcs 6, Berényi 4, Berkes-Kaiser 4 (1).

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2.

A lelkes orosházi publikum azt várta, hogy a kedvencek mikor tudják leszakítani a tabella utolsó előtti helyén álló látogatókat, azonban ez nem következett be. Mi több, a játékrész középső harmadában az egységesebben játszó és kapura is pontosabb vendégek 5–8-ra módosították az eredményt. Mint később kiderült, ekkor volt a legtávolabb egymástól a két együttes. Morva Zoltán időkérését követően pontosabb támadásokat vezettek a hazaiak, ami az eredményre is jótékony hatással volt. A 28. minutára Baráth Berta átlövésével sikerült visszavenniük a minimális vezetést (12–11), az igazi áttörés azonban elmaradt. Miként a szünet után sem tudtak acélosabb teljesítményt nyújtani az orosházi lányok. Sok pontatlanság csúszott be, az ellenfél kapusa is gyakran jelentett leküzdhetetlen akadályt számukra, emiatt nem sikerült ellépniük. Egy gólnál nagyobb különbség csak az 55. percben volt a két gárda között 25–23-as állásnál, de a meccs finisében ezt a lelkes vendégek ledolgozták és megérdemelten vittek el egy pontot.

Morva Zoltán: – A mérkőzés előtt azt kértem a lányoktól, hogy élvezzék a játékot. Sajnos továbbra sem tudjuk elviselni az esélyesség terhét. Rendkívül görcsösen, rengeteg technikai hibával kézilabdáztunk. Néhány játékoson kívül senki nem vállalta fel a felelősséget. A védekezésünk rendben volt, de a kapusaink gyenge napot fogtak ki. Az utolsó támadásért vállalom a felelősséget. A fiatalok kaptak lehetőséget, de vallom, hogy valamikor nekik is tapasztalatot kell szerezni. A szurkolóknak köszönjük, hogy megtöltötték a csarnokot és buzdítottak minket.