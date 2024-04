Nagy a tülekedés a dobogó második és harmadik fokáért, amire a Szarvas és az Orosháza mellett még a Békéscsaba II. az esélyes. Utóbbi két gárda számára előny, hogy otthon szerepel.

Április 20., szombat, 13.30

Gyulai TFC (1.)–Szarvasi FC (2.)

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Sajnos becsúszott egy vereség a gyengébb első félidő miatt, amit a másodikban már nem tudtunk korrigálni az Előre II. ellen. Az első negyvenöt percben jobban játszott a Békéscsaba, mi viszont nem tudtuk az akaratunkat érvényre juttatni. A szünet után hiába tettünk meg mindent, nem sikerült pontot menteni. Újabb rangadó előtt állunk. A Szarvas jó csapat, a támadószekciója pedig Marik Somával és Endrefalvi Lászlóval kifejezetten erős. Jó teljesítményt nyújtanak tavasszal, magabiztosan, több góllal nyerik a meccseiket. Úgy terveztük, hogy a hétvégén már bajnokok lehetünk, ami most halasztódik. Otthon be akarjuk gyűjteni a három pontot. Szabó Zsombor és Zabari Dávid már elkezdte az edzéseket, Kukla Zsombor viszont meghúzódott a Csaba ellen, így vele nem számolhatok.

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Nem gondolom rangadónak a gyulait, maximum presztízsmérkőzésnek. Szoros csatákat játszottunk velük a szezon során, bravúr lenne, ha gyarapítanánk a pontjaink számát. Próbálunk mindent megtenni a céljaink elérése érdekében.

Április 20., szombat, 17.00

Mezőhegyesi SE (5.)–Gyomaendrődi FC (10.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Az orosházi mérkőzésen nyújtott teljesítményünk érthetően feldobta a játékosaimat és a heti edzések jó hangulatban teltek. A hétvégi párharc azonban már egy másik történet lesz. A gyomaendrődi csapattal stílusban, játékos összetételben és korban is nagyon hasonlítunk egymásra. Ahhoz hogy ezen a hétvégén is eredményt tudjunk felmutatni, elengedhetetlen lesz a motiváció fenntartása, illetve az, hogy az adott taktikánkat maximálisan betartva játsszuk végig a kilencven percet.

Orosházi MTK-ULE (3.)–Szeghalmi FC (6.)

Bordás Dániel, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Próbáljuk a saját futballunkat alkalmazni, az a cél, hogy fazont szabjunk a játékunknak, ami sikerült is. A helyzetkihasználással vannak problémák, Mezőhegyesen a kilencvenharmadik percben az üres kapuba sem tudtunk betalálni. Ha mindenki berúgta volna a ziccerét, akkor tíz háromra nyerünk. A Szeghalom egy erős együttes, amit tavaszra megerősítettek és ez az eredményekben is megmutatkozik. Ettől függetlenül csakis a három pont megszerzése lebeg a szemünk előtt. Babolek Zoltán és Szarvas József várhatóan már tud játszani.

Medgyesbodzás SE (9.)–Jamina SE (8.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás edzője: – A kiállítás után megvoltak a lehetőségeink, visszajöttünk a mérkőzésbe és még az egyenlítésre is volt lehetőségünk Szeghalmon. A Jamina ellen szeretnénk otthon nyerni, hogy javíthassunk a pozíciónkon. Ki-ki meccs lesz, amelyik csapat kevesebbet hibázik és jobban koncentrál, az nyer. Kemény, de jó mérkőzésre van kilátás. Ez az a találkozó, ahol van reális esélyünk a pontszerzésre. Fontos is lenne, mert a folytatásban három nagyon erős ellenféllel találkozunk. Varga Viktor hárommeccses eltiltást kapott, így ő nem segíthet, derékfájdalma miatt Sódar Gábor is csak percekre tud beszállni a játékba.

Április 21., vasárnap, 15.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (4.)–Nagyszénás SE (7.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Ha nem hibázzuk el a hátralévő hat mérkőzést, akkor odaérhetünk a dobogóra. Az előttünk állók közül már csak az Orosházával találkozunk, ám a hétvégi ellenfél, a Nagyszénás és a Szeghalom is a mumusaink közé tartozik, a Jamina ellen pedig majd egy igazi városi rangadót játszunk. A Gyula elleni győzelem adhat egy alapot, és ha odafigyelünk, hozzuk a formát, akkor elcsíphetjük a harmadik helyet.