Füzesgyarmati SK II.–Dévaványai SE 0–3 (0–1)

Vármegyei II./A osztályú labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 60 néző. Vezette: Dobó Sándor.

Füzesgyarmat II.: Zsibrita – Gorgyán (Tóth K.), Kiss B., Vígh, Zs. Nagy, Pákozdi (Kovács I.), Juhász, Kovács M. (Kovács A.), Soós, Kurucz, Vámos. Edző: Fábián Ottó Olivér.

Dévaványa: Elek – Nagy Z., Nyíri J. (Csordás), Papp K., Kéki, Adamecz, Papp D. (Varga K.), Szarka, Diós, Papp V., Szabó E. Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Szabó E. (31.), Papp K. (58.), Papp D. (72.).

Fábián Ottó: – Nekünk is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, de hátul a hibáinkat a Ványa kihasználta, így megérdemelt a győzelme.

Bereczki Árpád: – A mezőnyben is tetszetős játékkal, még ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Papp Sándor

Dobozi SE–Békésszentandrási HMSE 2–0 (0–0)

Doboz, 100 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Doboz: Barabás – Huszár, Szabó B., Szabó R., Pojendán, Váczi, Egeresi (Roszik), Kopács (Tímári), Sztojka Á. (Lukucz, Sztojka N.), Szigeti, Rácz Gy. (Balogh Á.). Edző: Kis László.

Békésszentandrás: Szabó A. – Kis L., Csipai, Szebegyinszki, Lestyan-Goda (Pecznik), Olasz István, Virág (Aszódi), Kozák, Olasz Imre (Banász), Lós, Szécsi. Játékos-edző: Lós István.

Gólszerző: Szigeti (60. – 11-esből), Sztojka N. (75.).

A mérkőzés előtt a dobozi klub vezetői köszöntötték az 500. bajnoki mérkőzését Sztojka Ádámot.

Kis László: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ennek megfelelően is készültünk. Végig koncentráltak voltunk, irányítottuk a mérkőzés és most végre berúgtuk két helyzetünket. Ezzel a győzelemmel köszöntöttük játékostársunkat, „Bambit” a félezredik bajnokiján.

Lós István: – Ki mint vet, úgy arat...

Tobai János

Mezőmegyer SE–Elek USE 3–1 (1–1)

Mezőmegyer, 110 néző. Vezette: Baczovszki Attila.

Mezőmegyer: Engelhardt – Takács, Nagy B. (Szabó T.), Séllei (Kurucz), Lehoczki, Horváth B., Papp D., Komódi (Ulrich), Balogh M., Benyó, Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Elek: Kurta – Jánki, Sipos, Nagy G. (Rostás), Puporka, Nagy Á., Nagy E., Budai (Kászián), Kasznár, Kádár, Kacsala (Kajári). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Balogh M. (6., 80.), Nagy B. (67.), ill. Puporka (11.).

Nyúl Gábor: – Már az első félidőben sok lehetőségünk volt a kulturáltan és szervezetten játszó eleki csapat ellen, de ezek még kimaradtak. A szünet után fölényünk azonban már gólokban is megmutatkozott, így megérdemelten nyertünk. Gratulálok a fiatal kapusunknak a bemutatkozáshoz!

Nagy Gergely: – Amíg mi kihagytuk a lehetőségeinket, addig az ellenfél Balogh Milánnal az élen minden hibánkat kihasználta, így megérdemelten nyert. Gratulálok csapatomnak a lelkes játékért, köszönjük a vendéglátást.

G. J.

Békési FC–Kondorosi TE 2–2 (0–2)

Békés, 250 néző. Vezette: Gyuga Zsolt.

Békés: Vastagh – Nagy J., Medve, Székely, Reszelő J., Laukó (Körömi), Római J. (Kardos), Mester, Balázs, Antal, Csaplár (Rigler). Edző: Szarvas András.

Kondoros: Kajári – Rafaj P. (Fejér), Mile, Czvalinga, Rafaj M., Csicsely, Mladonyiczki (Kurucz), Laurinyecz (Buzás), Vajgely, Paluska, Takács (Bákai). Edző: Janis János.

Gólszerző: Balázs (73.), Kardos (91. – 11-esből), ill. Paluska (23.), Mile (38.). Kiállítva: Reszelő J. (64. – második sárga lap), Balázs (88. – utánrúgás).

Zsiros György szakmai vezető: – Öröm volt nézni a lelátót és a fiúk hozzáállását. Emberhátrányban, nagyot küzdve, megérdemelten szereztünk pontot a bajnoktól.

Janis János: – Egy megnyert mérkőzésen kellett lemondanunk a győzelemről. A lelkes hazai együttes kilenc emberrel is rászolgált az egy pontra. Jó játékvezetés. Meg kell jegyeznem, hogy edzőként Békésen eddig még soha nem szereztem pontot, most ez sikerült.

Bíró Péter

Következik

21. forduló. Április 27., szombat, 13.30: Mezőberényi LE–Békéscsabai MÁV SE, Mezőmegyer SE–OMTK-Rákóczi. 17.00: Elek USE–Békésszentandrási HMSE, Kondorosi TE–Dobozi SE, Szabadkígyósi SZSC–Békési FC, Mezőkovácsházi TE–Füzesgyarmati SK II., Dévaványai SE–Csabacsűdi GYLSE.



Mesterlövészek

21 gólos: Szabó Erik István (Dévaványa)

14 gólos: Kardos Imre Tamás (Békés), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros)

12 gólos: Halász Zsombor Zoltán (Orosháza)

10 gólos: Balázs Attila (Békés), Durkó László (Mezőberény), Kasznár Márk (Elek)

9 gólos: Balog Krisztián (Mezőmegyer), Mladonyiczki Péter (Kondoros), Takács Márk Csaba (Kondoros)

8 gólos: Rafaj Roland (Kondoros), Váczi Roland (Doboz)