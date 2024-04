A férfiaknál csupán az alsóházi Kondorosnak termett babér a PLER-Budapest U21 otthonában egy kettő híján 90 gólt hozó összecsapáson.

CZ-Gyulasport–EURONOVEX USE 21–25 (11–12)

NB II.-es női mérkőzés, felsőház. Gyula, 500 néző. V.: Juhász I., Szilágyi G.

Gyula: MIKE – Szabó K., KOVÁCS Sz. 7 (3), Szögi 4 (1), Ilyés 4 (1), Gelegonya, Lukács. Csere: Zsiga (kapus), Kertes, Boruzs, Hegedűs, Kiss V. 2, Nagy P. 4, Németh Cs., Miklya. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. AZ ENUSE legjobb dobója: Bagi 5. Kiállítások: 4 perc, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1.

Az egyben jótékonysági találkozón egy kisfiú, Ádin gyógykezelésére gyűjtöttek. A Gyulasport NKft. közösségi oldala szerint a szombaton a vármegyei első osztályban bajnokká avatott Gyulai Termál FC labdarúgó-csapatával közösen összesen 1 millió 38 ezer 370 forint gyűlt össze az Együtt Ádin kezét Fogva Alapítvány részére.

Zöldi-Tóth Katalin: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, amit magas színvonal jellemzett, fantasztikus hangulatban játszottuk le a rangadót. A játékunkban nagyon sok volt a technikai hiba, kevés volt a jó teljesítmény, ami egy ilyen csapat ellen nem fér bele. A célunk a második hely megtartása. Gratulálok az ENUSE csapatának, reméljük jövőre sikeresek lesznek a magasabb osztályban! Köszönjük a szurkolást!

Szarvasi NKK–Vecsés SE 25–26 (14–12)

NB II, női, Felsőház. Szarvas, 80 néző. V.: Bakóczy, Király.

Szarvas: Antal – Biró 1, Nagy E. 3, Papp Zs. 1, Hajdu 3, Majoros 6 (2), Milyó 5. Csere: Skorka (kapus), Nyerges, Száva F., Szöllősi P. 4, Tasgyik, Trnyik, Závoda 2, Fodor. Edző: Száva Flórián. A Vecsés legjobb dobója: Gyebrovszki 9 (2). Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 4/3.

Száva Flórián: – Nagyon küzdelmes mérkőzésen az egymásból jól felkészült csapatok találkozóján a szerencsésebb csapat nyert. Egyedül a fiúk nem nőttek fel a feladathoz. Elkeserítő, hogy ezen is múlnak is pontok.

Csömör KSK–CSIKO SE Orosháza 27–26 (14–13)

NB II, férfi, felsőház. Csömör, 100 néző. V.: dr. Csuka, Kocsis.

Orosháza: Pajkó 1 – Héjja 4 (3), Pásztor M. 5 (2), Szöllősi, Míg 2, Borbély 3, Simon 2. Csere: Árgyelán, Tomozi (kapusok), Nánási 1, Lukács 2, Nagy Konrád 1, Nagy Kristóf 4, Farkas S., Nadicsán 1, Kruchió. Játékos-edző: Héjja Ádám. A Csömör legjobb dobója: Tóth Fekete 9. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/5.

Héjja Ádám: – Az eredménytől függetlenül gratulálok a csapatnak, mert ismét a küzdős, harcos arcát mutatta. Sajnos nem tudtunk teljes kerettel elutazni Csömörre, de így is egy jó mérkőzést játszottunk. Külön örülök, hogy a fiataljaink felnőttek a feladathoz, remélem a jövőben is hasonlóan fognak élni a lehetőséggel. A szezonból három mérkőzés van hátra, továbbra is azon leszünk, hogy szépen zárjuk az évet.

Mizse KC–FISE-Újkígyós 46–34 (23–15)

NB II, férfi, felsőház. Lajosmizse, 100 néző. V.: Grézló, Miklós.

Újkígyós: Ecker – Müller 1, BALOGH J. 14 (1), KÁDAS 7, Fekete G. 3, Farkas Bálint 1, Farkas Balázs 3. Csere: Kecskeméti, Kiss N. (kapusok), Fekete L. 3, Gábor 1, Ivanics 1. Edző: Szabó Zsolt. A Mizse KC legjobb dobói: Bán 10, Benke 10 (3). Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1.

Szabó Zsolt: – A kihagyott helyzetek és a technikai hibák megpecsételték sorsunkat. Nem volt ennyi a két csapat között. Három hazai meccsel zárjuk a bajnokságot, jó lenne végre felülkerekedni a hibáinkon és megmutatni miért vagyunk itt.

PLER-Budapest U21–Kondorosi KK 43–45 (19–25)

NB II, férfi, alsóház. Budapest, 80 néző. V.: Bátori, Szécsi.

Kondoros: Pankotai – Istenes L. 7, Papp K. 11 (1), Polgár 9, Branyiczki 10, Lőrinczi 3, Gazsó 2. Csere: Guba 2, Kasnyik V., Kasnyik T. 1. Edző: Kósa Balázs. A PLER-Budpest U21 legjobb dobói: Győri 9, Boldoczki 8.

Kósa Balázs: – Rengeteg gólt tudtunk szerezni, de mindig nagyon gyorsan jött is a válasz. Óriásit küzdöttünk és végre a szerencse is mellénk állt. Az egész mérkőzésen korrekt játékvezetést kaptunk.

További eredmény: Szolnoki KCSE–Optimum Solar-Békési FKC U21 35–33 (16–14).