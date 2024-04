Bucsán szoros csatában szerezte meg a pontokat az esélyesebb vésztői együttes. Fotó: Kuti István

Okány KSK–Sarkadi KLE 1–2 (1–0)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Okány, 110 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Okány: Rózsa – Kincses R., Nagy R. (Balogh L.), Huszár, Bodó, Balogh R., Vantara, Ruszó (Tóth I. F.), Szabó B., Kovács P., Bujdosó (Csurai). Edző: Varju Richárd.

Sarkad: Gyebnár – Papp B., Spitzer (Bódi), Harmati (Bozsányi K.), Berke, Szűcs (Nagy Zs.), Hrabovszki, Trippon, Kocsis Z., Erdei, Nagy B. (Szabó G.). Edző: Balogh Csaba.

Gólszerző: Szabó B. (14.), ill. Trippon (48.), Szabó G. (87.). Kiállítva: Papp B. (38. – szövegért).

Varju Richárd: – Egy elfogadható első félidő után szégyenteljes produkciót nyújtottunk a második játékrészben. Emberelőnyben nem lehet ilyen gyáván játszani, és amit bizonyos játékosok megengedtek maguknak, arra nem biztos, hogy nekünk szükségünk van. Gratulálok a Sarkadnak!

Balogh Csaba: – Nagyon nagy akarattal mentünk bele a meccsbe és végre elhitték a srácok, hogy ebben az osztályban így tudunk sikeresek lenni. Kár azért, hogy több meccsen nem volt bennünk meg a tűz, mert sokkal több pontunk is lehetne. Gratulálok a csapatnak!

Varju Rajmund

Bucsa SE–Vésztői TK 1–2 (0–0)

Bucsa, 60 néző. Vezette: Kató Benedek.

Bucsa: Hegyesi – Lengyel, Tóth K., Kiss A., Farkas B., Pap S. (Szujó), Hangyási (Pádár), Mile, Tasi T., Oláh J., Vágner (Mészáros F.). Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Vésztő: Varga T. – Szabó R., Fazekas J. (Szabó S.), Fazekas R., Pap Sz., Balázs, Pap Zs., Nikula (Juhász K.), Gurmai, Fehér, Bradák. Edző: Kuti István.

Gólszerző: Oláh J. (46.), ill. Pap Sz. (48.), Bradák (63.). Kiállítva: Mile (43. – második sárga lap).

Nagy Ferenc: – Akaratából jelesre vizsgáztunk, csak ezért sajnos nem kapunk pontot. A helyzetek alapján megérdemelten nyertek a vendégek, de nem adtuk könnyen magunkat.

Kuti István: – Egy iramos meccs végén sikerült elhoznunk a három pontot, melyet a helyzeteink alapján gólokkal kellett volna nyernünk. Sportszerű küzdelem zajlott a pályán a kiállítás ellenére is. További sok sikert a hazai csapatnak!

N. F.

Zsadányi KSE–Sarkadkeresztúri SE 1–2 (1–1)

Zsadány, 120 néző. Vezette: Rubás Zoltán.

Zsadány: Csizmadia S. – Németh Á. (Csige), Csongrádi, Vásárhelyi (Tarsoly), Fürj, Baksai, Bakó A., Kiss B., Györösi (Nagy M.), Csizmadia G., Komódi (Szilágyi E.). Edző: Csizmadia Sándor.

Sarkadkeresztúr: Kóra – Szalazsán A., Képíró (Széplaki), Molnár M., Takács L., Tóth I., Szalazsán R., Szabó Milán (Rajki-Tóth), Patkás S., Zsoldos (Szabó I. Mózes), Szabó II. Mózes (Patka). Játékos-edző: Szabó I. Mózes.

Gólszerző: Bakó A. (40.), ill. Tóth I. (28.), Szalazsán R. (46.).

Csizmadia Sándor: – Az előző összecsapásunkhoz hasonlóan ismét nagy iramú és küzdelmes mérkőzést vívtunk egymással, és legalább egy pontot most is megérdemeltük volna. Remélem, hogy jövő hétre is át tudjuk menteni a formát, mert nagy szükségünk lesz rá. Köszönjük szurkolóink biztatását, sokat segítettek ezzel.

Nagyné Bondár Anikó elnök: – Szépszámú közönség előtt játszhattak a fiúk egy jó hangulatú és jó iramú mérkőzést. A második félidő elején szemfülesek voltunk és az első támadásból gólt értünk el, ennek ellenére nyílt sisakos csatában dőlt el a három pont sorsa. Soha rosszabb meccset, köszönjük a szurkolást.

Mészár Zoltán

Következik

16. forduló. Április 13., szombat, 16.30: Sarkadkeresztúri SE–Bucsa SE, Vésztői TK–Csárdaszállási SZSK, Sarkadi KLE–Zsadányi KSE. Szabadnapos: Okány KSK.



Mesterlövészek

19 gólos: Bradák László (Vésztő)

16 gólos: Patkás Dániel (Sarkadkeresztúr)

13 gólos: Sáss Ádám (Sarkadkeresztúr)

11 gólos: Mezei Jenő (Sarkad), Szűcs Gyula (Sarkad)

9 gólos: Fazekas József Richárd (Vésztő), Patkás Sándor (Sarkadkeresztúr)

8 gólos: Fürj Mihály (Zsadány)