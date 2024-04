Hazai pályán veszített rangadót a CSIKO SE Orosháza és mivel a Mezőtúr kivételével az összes rivális nyert, így a felsőházban visszacsúszott az ötödik helyre.

Üllői KSE–FISE-Újkígyós 35–32 (19–14)

NB II.-es mérkőzés. Férfi, felsőház. Üllő, 70 néző. V.: Gyurcsek, Szarka.

Újkígyós: ECKER – Harangozó 3, Balogh J. 5 (3), FEKETE L. 9, Fekete G. 4, Kecskeméti, FARKAS BALÁZS 8. Csere: Kiss N. (kapus), Ivanics, Kádas 3, Gábor. Edző: Szabó Róbert.

Az Üllő legjobb dobója: Tóth K. 8.

Kiállítások: 10 perc+Varasdi Szilárd kizárva, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.

Szabó Zsolt: – Erősen tartalékos kerettel kellett felvennünk a versenyt, de még így is komoly esélyünk volt a két pont megszerzésére. A jó kapusteljesítményt az első félidőben nem elöl nem tudtuk gólokra váltani, ez döntő fontossággal bírt a végén.

CSIKO SE Orosháza–Törökszentmiklósi Székács KE 26-32 (15-10)

NB II, férfi, felsőház. Orosháza, 200 néző. V.: Nagy L., Szekeres.

Orosháza: Árgyelán – Szász 6, Pásztor M. 5 (1), Pásztor Á., Ambrus 4, Míg 1, Héjja 3. Csere: Tomozi (kapus), Nánási, Lukács, Nagy Konrád 2, Farkas S., Nadicsán 1, Simon 3, Szöllősi 1, Kruchió. Játékos-edző: Héjja Ádám.

A Törökszentmiklós legjobb dobója: Dócs 10 (2). Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/3.

Héjja Ádám: – Az első félidő a ziccerek kihasználásától eltekintve szinte tökéletesen sikerült, jól összeállt a védelmünk is, ha a helyzeteinket belőjük, akár nagyobb előnyt is kiharcolhattunk volna. A második felvonásban sajnos felvettük a Törökszentmiklós lassú tempóját, egyre jöttek a hibák, amit megbosszult az ellenfél. Külön köszönjük a szurkolóknak, hogy így is végig szurkoltak nekünk!

Kondorosi KK–Szolnoki KCSE 29–35 (12–16)

NB II, férfi, alsóház. Kondoros, 100 néző. V.: Sándor, Szabó B.

Kondoros: Sztancsik – Istenes L. 4, Papp K. 7 (1), Polgár 4, Branyiczki 6, Lőrinczi 3, Gazsó 4. Csere: Pankotai (kapus) 1, Guba, Istenes I., Kasnyik V., Kasnyik T. Edző: Kósa Balázs.

A Szolnok legjobb dobója: Csibrány 7 (1). Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/2.

Kósa Balázs: – Sajnos az egész szezonban küzdünk a technikai hibákkal. Ezeket könyörtelenül kihasználják az ellenfelek. Sérülések is hátráltatják az amúgy is szűkös keretünk munkáját. Nehéz helyzetben vagyunk, de nem adjuk fel.

További eredmény: Optimum Solar-Békési FKC U21–Túrkevei VSE 39–32 (17–17).