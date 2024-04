Mezőmegyer SE–Mezőkovácsházi TE 6–0 (3–0)

Vármegyei II./A osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 80 néző. Vezette: Fűri Imre.

Mezőmegyer: Kun – Szabó T. (Kecskeméti), Szabó I. (Kovács P.), Lehoczki (Takács), Nagy B., Kurucz, Komódi, Papp D., Ulrich (Horváth B.), Benyó, Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Mezőkovácsháza: Csurár – Jancsó, Csicsely, Kovács M., Almádi, László, Krajcsi (Murvai), Ondos, Bessenyei F., Blahó, Andrej. Edző: Matuz Tamás.

Gólszerző: Kurucz (2.), Nagy B. (14., 57.), Benyó (23., 79.), Papp D. (82.).

Nyúl Gábor: – Mai győzelmünket idősebb Frisnyicz Pál emlékének ajánljuk. Nyugodj békében Pali bácsi!

Matuz Tamás: – Akár gólt is rúghattunk volna a jól játszó Megyernek. Sajnos a fiatalságunk megbosszulta magát, megérdemelt hazai győzelem született.

Gömöri János

Mezőberényi LE–Elek USE 3–1 (2–0)

Mezőberény, 90 néző. Vezette: Telek András.

Mezőberény: Rau – Fazekas, Durkó (Gézárt), Tóth J., Szabó Zs. (Székely), Olej T., Kovács Gy. (Eged), Zsíros, Kanó, Burai (Rónai), Adamik (Gschwindt). Mb. edző: Benyovszki Róbert.

Elek: Krisán – Dehelán, Jánki, Sipos, Nagy Á. (Rostás), Kajári (Kacsala), Kovács Zs. (Csanálosi), Jepure, Kászián (Kádár), Kasznár, Puporka R. (Illés). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Adamik (8. – 11-esből), Szabó Zs. (32.), Zsíros (83.), ill. Kasznár (69.). Kiállítva: Zsíros (85. – rossz ütemű becsúszás).

Benyovszki Róbert: – Ma sokkal élesebbek voltuk és jobban is akartuk a győzelmet. Szívesen állok a csapat szolgálatára, de ha lehet, akkor inkább a háttérben maradnék.

Nagy Gergely: – Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelten nyert! Ezzel a hozzáállással más eredmény nem is születhetett volna. Sok mindent át kell értékelnünk, nekem is és a csapatnak is. Jó játékvezetés.

Balogh Lajos

Békési FC–Dobozi SE 4–1 (1–1)

Békés, 120 néző. Vezette: Barta Tibor.

Békés: Vastagh – Rigler (Antal), Kis J., Medve, Székely (Megyeri), Római J. (Nagy J.), Mester, Laukó, Balázs, Kardos (Mihalik), Csaplár (Körömi). Edző: Szarvas András.

Doboz: Barabás – Huszár, Szabó R. (Roszik), Szabó B., Pojendán, Tímári, Kopács (Hollósi), Sztojka Á., Lukucz (Egeresi), Rácz Gy., Váczi R. Edző: Kis László.

Gólszerző: Kardos (22., 58.), Székely (52., 83.), ill. Rácz Gy. (7.).

Szarvas András: – A mérkőzést végig irányítottuk, teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.

Kis László: – Gratulálok a hazai csapatnak, amely ma a játék minden elemében jobb teljesítményt nyújtott, így megérdemelt a győzelme, még ilyen arányban is. Kiváló játékvezetés.

Bíró Péter

Vasárnap játsszák: Füzesgyarmati SK II.–Kondorosi TE, Békéscsabai MÁV SE–Szabadkígyósi SZSC, OMTK-Rákóczi–Dévaványai SE, Csabacsűdi GYLSE–Békésszentandrási HMSE.