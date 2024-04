Nem, nem és nem! Képtelen a rájátszás során idegenben mérkőzést nyerni a Swietelsky-Békéscsaba női csapata. Nem sikerült a negyeddöntőben az Újpest, nem sikerült a döntőért a Kaposvár és nem sikerült vasárnap a bronzmedálért MÁV Előre vendégeként sem érvényesíteni szándékát a kék-fehér mezes viharsarki hölgykoszorúnak. Szettet is csak egyet nyert a BRSE, mégpedig az első kaposvári találkozón.

Hiába alakult mindhárom játszma szorosan Székesfehérváron, a véghajrát mindannyiszor a bajnoki medált még története során soha nem nyerő MÁV Előre bírta jobban.

Pintér Andrea

A békéscsabai mérkőzéshez képest vendégoldalon lényegesen kevesebb volt a komolyabban értékelhető teljesítmény. A most is nagy tűzzel játszó, ezúttal is kiválóan támadó (10 pont) és védekező (3 sánc) Pintér Andrea, valamint a 12 pontig jutó saját nevelésű Glemboczki Zóra dicsérhető csupán.

Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője is csak a fiatal ütőjét emelte ki a mérkőzést követően. A szakember a támadóhatékonyságot is kifogásolta úgy egyéni, mint csapatszinten.

– Valószínűleg hosszú párharc lesz, erre számítottunk, és most nem tettünk meg mindent azért, hogy ez ne így legyen – mondta a csabai tréner még a vasárnapi összecsapás után.

Együttese szerdán sokat tehet azért, hogy ne legyen extra hosszú, ám ehhez Békéscsabán, majd vasárnap Székesfehérváron is kedvező eredményt kell elérni, utóbbin megszakítva a negatív szériát.

Molcsányi Rita nem játszott legutóbb a békéscsabaiaknál, csapatkapitányára nagy szükség lenne szerdán a pályán.

A 18 órakor kezdődő mérkőzést Tillmann Gyula és Horváth Miklós vezeti, melyet a a hunvolley-tv. ezúttal is élőben közvetít.

Ha a bronzmedál sorsa nem is, a bajnoki cím sorsa eldőlhet szerdán este, ugyanis ekkor rendezik meg a döntő harmadik Vasas Óbuda–Kaposvári NRC párharcát. Az állás 2–0 a címvédő fővárosiak javára.