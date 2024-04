Füzesgyarmati SK II.–Kondorosi TE 0–9 (0–4)

Vármegyei II./A osztályú labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 70 néző. Vezette: Zahorán János.

Füzesgyarmat II.: Kovács I. – Gorgyán, Jámbor, Vígh, Zs. Nagy, Pákozdi, Komáromi (Fábián), Juhász (Tóth K.), Kovács M., Szőke, Vámos, Pálfi (Laith). Edző: Fábián Ottó Olivér.

Kondoros: Gritta – Rafaj P., Mile (Fejér), Czvalinga, Rafaj M., Csicsely (Szigeti), Mladonyiczki (Takács), Szebegyinszki B. (Varga E.), Bákai (Buzás), Paluska, Rafaj R. Edző: Janis János.

Gólszerző: Rafaj P. (12., 63., 68.), Rafaj R. (25., 58., 67.), Rafaj M. (37. – 11-esből), Mladonyiczki (40.), Buzás (82.).

Janis János: – Nagyon féltem a vasárnap délelőtti időponttól, de a csapat bizonyította, hogy profi módon tud készülni az ilyen időpontokra is. Helyenként jó játékkal arattunk magabiztos győzelmet, kiváló játék mellett. A három Rafaj fivér nagy nagyja volt a mai.



Jankovics László

Békéscsabai MÁV SE–Szabadkígyósi SZSC 2–3 (0–2)

Békéscsaba, 130 néző. Vezette: Kató Benedek.

Békéscsabai MÁV: Zelenyánszki K. – Morva (Demeter), Mazán (Vozár), Viczián, Nánási (Takács K.), Petri, Lévai (Sipiczki), Szarka, Matuska, Kőszáli (Ádász), Kovács Gy. Edző: Dohányos Zoltán.

Szabadkígyós: Wagner – Sebestyén Antal (Maglóczki), Lászik (Börcsök), Milek (Oláh), Ancsin, Alb, Milek, Faragó, ifj. Szabó Z. (Mócz), Somogyi, Frankó, Sebestyén M. (Szilágyi). Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

Gólszerző: Morva (67.), Matuska (90. – 11-esből), ill. Somogyi (14.), Lászik (38.), Szilágyi (80. – 11-esből). Kiállítva: Dohányos Zoltán (79. – reklamálás).

Dohányos Zoltán: – Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Megérdemelten nyertek a vendégek, a mi hozzáállásunk és játékunk hetven percig értékelhetetlen volt. Sajnos egy ember, megkavarta az állóvizet. Nem tudok elmenni a kritikán aluli arrogáns és rossz játékvezetés mellett. Leülöm a szokásos büntetésem, remélhetőleg nem csak én!

Ifj. Szabó Zoltán: – Az első félidőben megnyugtató előnyre tettünk szert, teljesen megérdemelten. A második játékrész második felében viszont már nem koncentráltunk eléggé és teret engedtünk a vasutasnak. A vége nagyon izgalmas volt, úgy gondolom így is rászolgáltunk a három pontra.



Sztankó Péter

OMTK-Rákóczi–Dévaványai SE 2–5 (1–1)

Orosháza, 60 néző. Vezette: Medovarszki János.

Orosháza: Dobozi – Czinkóczi, Kun, Szabó Áron (Kun-Szabó), Janicsek, Valach (Nagy B.), Bánki-Horváth P. (Bánki-Horváth G.), Kocsis (Szabó T.), Halász, Berta, Deli. Edző: Bodzás Ádám.

Dévaványa: Elek – Kovács B., Papp K., Feke, Szarka, Végh, Kéki (Varga K.), Adamecz, Diós (Nyíri J.), Papp V., Szabó E. (Csordás). Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Halász (42. – 11-esből), Valach (55.), ill. Papp K. (41., 68.), Szabó E. (69., 70.), Kéki (86.). Kiállítva: Janicsek (81. – második sárga lap).

Bodzás Ádám: – Hetven percig jól néztünk ki, viszont nem reagáltak jól le az ellenfél játékát. Több egyéni hiba miatt vesztettünk.

Bereczki Árpád: – Az első félidőben nehézzé tettük magunknak a mérkőzést a sok kihagyott helyzettel. Ezzel élt a fiatal hazai csapat és fordítani tudott. Az utolsó félórában jó megoldásokat választottunk és megérdemelten nyertünk.



Betkó Tamás

Csabacsűdi GYLSE–Békésszentandrási HMSE 3–1 (0–1)

Csabacsűd, 230 néző. Vezette: Bakos József.

Csabacsűd: Rohony – Tari, Sovány, Varga T., Kiss G., Király, Sándor, Styecz, Jelen, Gerhát, Liska. Csere: Hajdú, Fügedi, Pecnyik, Viszkok G., Rétes. Játékos-edző: Boér Zsolt.

Békésszentandrás: Buzás – Viszkok D., Szebegyinszki, Pecznik, Olasz István, Olasz Imre, Lós, Virág, Szűcs, Szécsi, Bakró. Csere: Szabó A., Banász, Lestyan-Goda, Balázs, Kis L., Kozák. Játékos-edző: Lós István.

Gólszerző: Sovány (63., 71. – 11-esből), Viszkok G. (74.), ill. Szécsi (38.). Kiállítva: Viszkok D. (50. – második sárga lap).

Boér Zsolt: – Végre megtört a jég, és sikerült megnyernünk egy térségi rangadót. Az első félidőben szerencsénk volt, hogy meccsben maradtunk, viszont szünet után nagyon sok jó egyéni teljesítmény mellett, akaratunknak is köszönhetően, megérdemelt győzelmet arattunk.

Lós István: – Uraltuk az első félidőt, több helyzetet is sikerült kialakítanunk, viszont az elmúlt hetekhez hasonlóan ismételten kihagytunk mindent. Majd még egy kiállítás is rontott a helyzetünkön a második félidő elején. Sajnos a foci ilyen, ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni.



Benka Viktor

Mesterlövészek

18 gólos: Szabó Erik István (Dévaványa)

13 gólos: Kardos Imre Tamás (Békés), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros)

11 gólos: Halász Zsombor Zoltán (Orosháza)

10 gólos: Durkó László (Mezőberény), Kasznár Márk (Elek)

9 gólos: Balázs Attila (Békés), Balog Krisztián (Mezőmegyer), Takács Márk Csaba (Kondoros)

8 gólos: Mladonyiczki Péter (Kondoros), Rafaj Roland (Kondoros), Váczi Roland (Doboz)

Következik

A 19. forduló programja. Április 13., szombat, 16.30: Elek USE–Dobozi SE, Békésszentandrási HMSE–Békési FC, Dévaványai SE–Békéscsabai MÁV SE, Mezőberényi LE–Mezőmegyer SE, Kondorosi TE–Csabacsűdi GYLSE, Mezőkovácsházi TE–OMTK-Rákóczi. Április 14., vasárnap, 16.30: Szabadkígyósi SZSC–Füzesgyarmati SK II.