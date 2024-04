Martfűi LSE–Körösladány MSK 3–4 (3–2)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Martfű, 260 néző. Vezette: Tóth Tamás (Kovács Zoltán, Molnár Alex).

Martfű: Ladányi – Draskóczi (Lukács, 84.), Mlinárcsik, Vincze, Kasik (Vadas, 59.) – Sindel (Szabó T., 72.), Pintér V., Asztalos, Ficsor (Izsold, 72.), Balla (Kinyig, 84.) – Kriska. Vezetőedző: Koncz Zsolt.

Körösladány: Selmeczi-Tóth – Sztankó, Ruzsa (Papp Zs., 75.), Wéber, Krajcsó (Bakk, 85.) – Czirok, Zelenyánszki – Rajsli (Farkas J., 85.), Geiger (Szilágyi, 67.), Talpalló N. (Csicsely, 67.) – Malkócs. Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Kriska (13. – 11-esből, 22.), Pintér V. (40.), ill. Rajsli (27. – 11-esből), Malkócs (35., 66.), Csicsely (67.).

Mozgalmas első félidőt láthatott a publikum. Kriska büntetőből, majd elfutásból volt eredményes, ezzel a 22. minutában már két góllal jártak előrébb a házigazdák. A ladányiak többet birtokolták a labdát, de nem igazán érvényesült az elképzelésük. A 27. percben Malkócsot állították meg szabálytalanul a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Rajsli értékesítette. Nyolc minutával ezután Malkócs vezetgette a labdát és mivel nem támadták meg, 28 méterről előtte azt, a kapust pedig felkészületlenül érte, mert bevédte a játékszert. Még a szünet előtt visszavette a vezetést a Martfű, amikor egy beadást Pintér Viktor lőtt közelről a kapuba.

A második félidőt új lendülettel kezdte a Ladány, dominálta is a játékot, a játékrész közepéhez érve pedig két perc alatt fordított. Előbb Malkócs lőtt nagy gólt, majd a frissen beálló Csicsely talált be második labdaérintéséből. Az utolsó negyedórára kitámadott a hazai együttes, a sárrétiek kontrajátékra álltak át, és két nagy ziccert elhibáztak, de végül így is övéké maradt az értékes három pont, miközben négy fiataljuk is egyszerre volt pályán.

Jó: Kriska, Pintér V., Asztalos, ill. Czirok, Malkócs, Zelenyánszki.

Ekker Attila: – Amit elterveztünk, az első félidőben nem tudtuk megvalósítani, jogosan szerzett vezetett a hazai csapat. A szünetben változtattunk, a fiúk jól reagálták le, és a második negyvenöt perc alapján teljesen megérdemelten nyertük ezt a fontos mérkőzést.