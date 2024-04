Alessandro Chiappini szövetségi kapitány a tavaly már megfiatalított keretnél is fiatalabb összetételű magyar női válogatottal kezdi meg májusban a felkészülést az Európa-ligára. A magyar szövetség szerdai bejelentése szerint az 55 éves szakember keretének egyik felét az U20-as nemzeti csapatának játékosai adják. A keretnek három békéscsabai – Kump Alíz, Glemboczki Zóra és Kertész Petra is tagja és az Eb selejtezős felkészülésre az ujjműtét előtt álló sérüléseikből való sikeres felépülés esetén a tervek szerint Pintér Andrea is csatlakozik. A felkészülés május 1-jén Telkiben kezdődik, a nemzeti csapat szlovákok elleni edzőmérkőzések után május 18-án Izlandon kezdi meg El-szereplését.

