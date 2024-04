Békéscsaba 1912 Előre–BKV Előre 4–1 (1–1)

A küzdelem dominált az első félidőben, szünet után viszont már az Előre technikai fölénye is kiütközött. Fotó: Bencsik Ádám



NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 710 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, dr. Gavalla-Kulcsár Judit).

Békéscsaba: Póser – Kovács G., Farkas M., Bora – Mihályi (Komáromi, 72.), Hodonicki (Kuzma, 76.), Tóth M., Pusztai (Zvara, 46.), Mikló – Zádori (Vólent, 72.), Sármány (Hulicsár, 72.). Vezetőedző: Csató Sándor.

BKV Előre: Horváth G. – Reizer, Balogh Miklós, Forgács, Szabó N. – Takács, Kesselbauer – Mile (Ihos, 68.), Kubó (Zoboki Á., 82.), Balogh Máté – Kerék. Vezetőedző: Balogh Béla.

Gólszerző: Zádori (6.), Sármány (55.), Hulicsár (78., 88.), ill. Balogh M. (8.).

Zádori fejesével hamar megszerezte az előnyt a Békéscsaba, de gyorsan jött a válasz is Balogh Máté révén. A játék döntő mértékben a fővárosiak térfelén folyt, de jól megszervezték védelmüket, masszívan óvták a kapujukat és annak előterét. Az első félidő inkább a kemény belépőkről marad emlékezetes, mintsem a játék nívója miatt.

Szünet után is a közlekedésiek térfelén folyt a küzdelem. Ezúttal Sármány egyéni akciójának köszönhetően ismét vezetést szerzett az Előre. A támadó a jobb szélen szabadult meg őrzőjétől és meg sem állt a labdával a kapuig.

Mivel a sárga-kékek csak elvétve lépték át saját térfelüket, Csató Sándor a meccs hajrájára friss támadókat vetett be. Hulicsár hamarosan élt is a lehetőséggel, 13 méterről szép lövéssel vette be a kaput, kihasználva a védők helyezkedési hibáját. Ő állította be a végeredményt is röviddel a rendes játékidő letelte előtt, ami reálisan mutatja a két csapat között megmutatkozó különbséget.

Jó: Mikló, Bora, Tóth M., Hulicsár, ill. Balogh Máté, Horváth G., Balogh Miklós.

Csató Sándor: – Azt kaptuk, amire készültünk. Egy jó játékfelépítéssel bíró ellenfelet kellett megtörnünk, amely az első félidőben okozott nehézséget. A szünetből visszatérve viszont már nem volt kérdés, hogy ki nyeri a meccset. Ekkor azt játszotta a csapatunk, amit mindig is szeretnénk látni, ennek köszönhetően tudtuk felőrölni a szervezett ellenfelet.