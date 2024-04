A Békéscsaba kapta el jobban a fonalat, hiszen előbb Gyimesi Kitti, majd Román Dorina lövése is utat talált Oguntoye Viktória kapujába. Itt azonban teljesen leragadt a lila-fehér mezes csapat, mivel minden helyzetük kimaradt, a hazai oldalon viszont majd minden támadás góllal ért véget. Nem csoda, hogy a 12. percben 6–2-es állásnál Rác Sándornak elfogyott a türelme és időt kért. Csapata rögtön ezután megszakította a negatív sorozatát és öt perc leforgás alatt már az egyenlítés küszöbére érkezett. Szorosan alakult a folytatás és a 22. percben 8–7-es hazai vezetésnél az újvárosiak trénere próbált néhány hasznos észrevételt megosztani a tanítványaival. Az időkérés jót tett a Fejér vármegyeieknek, hiszen összehoztak egy 3–1-es sorozatot és ezzel ismét háromgólos előnyre tettek szert. A csabaiaknál újabb hosszas, ezúttal hét percig elhúzódó góltalansági széria kezdődött, és végül négygólos hátrányból kellett nekifeszülnie a második félidőnek.

Hiába kezdődött viharsarki góllal a második játékrész, Paróczy Sára harmadik hetesét is belőtte, majd rögtön ezután akcióból is eredményes volt. Kezdett ellépni vendéglátójától a Kohász, a hatgólos differencia kezdett túl sok lenni. A fiatal horvát Andela Zagar hasonlóképpen biztos ítélet végrehajtónak bizonyult, mint újvárosi ellenfele, és két hetes góllal újra felélesztette a csabai reményeket. Megfelezte a hátrányát a lila-fehér mezes egység, de közelebb nem tudott férkőzni ellenfeléhez, mert a hazaiak rögtön váltottak és újra elléptek öt góllal. Bizony hiányoztak a kapusbravúrok, és a helyzetkihasználásban sem jeleskedtek a vendégek. A félidő derekán aztán rálépett a gázpedálra a Békéscsaba, Horváth Gréta találataival két gólra felzárkózott. Az Oguntoyét váltó Wéninger Alexandra két bravúrt is bemutatott, Pásztor Bettina ugyanakkor tehetetlen volt Paróczy Sára újabb két büntetőjével szemben, így kezdett visszaállni a korábbi állapot. A viharsarki gárda nyolc perc alatt csupán egyszer volt eredményes, s mivel a kézilabdát is gólra játsszák, így egyre reménytelenebb helyzetbe sodródott.

Az esélyesebb hazaiak végül magabiztosan nyerték a mérkőzést, a mérkőzésen sokszor elbizonytalanodó csabaiak pedig készülhetnek a sorsdöntőnek ígérkező NEKA elleni kiesési rangadóra.

Rác Sándor: – Hiába csináltunk meg mindent védekezésben, a támadásainkat nem tudtuk gólokkal befejezni a mérkőzés elején. Mindkét félidőben többször is visszajöttünk a mérkőzésbe, ám a amikor nagyon kellett volna hogy pontosak legyünk, ismét elkövettük azokat a hibákat, amelyeket nem kellett volna.

Dunaújvárosi Kohász KA–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 32–26 (13–9)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Dunaújváros, 300 néző. V.: Fekete T., Hajdu.

Dunaújváros: Oguntoye – Arany 2, Trawczinska 3, Borgyos 2, Paróczy 8 (7), Szalai B. 1, Sallai 5. Csere: Wéninger (kapus), Nick 3, Agócs 1, Bouti, Moreno 1, Horváth A., Lakatos P. 3, Török Fanni Zsuzsanna 3, Gajdos. Edző: Paic Róbert.

Békéscsaba: Pásztor B. – Horváth G. 4, Török F. 1, Gyimesi 3, Bencsik B. 5, Román 3, Szondi 1. Csere: Szabó D., Madera-Domokos (kapusok), Zagar 6 (5), Borbély, Kukely K., Kücükyldiz, Mayer 1, Csáki 2, Bencsik-Giricz. Edző: Rác Sándor.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/7, ill. 6/5.

Az eredmény alakulása. 3. p.: 0–2. 12. p.: 6–2. 18. p.: 7–6. 27. p.: 10–7. 35. p.: 17–11. 39. p: 17–14. 43. p.: 19–17. 52. p.: 26–19. 54. p.: 28–21. 58. p.: 30–24.