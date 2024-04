A párosítás úgy hozta, hogy a győzelemre leginkább esélyesnek tartott duó már most szembenéz egymással, a másik ágon pedig két „szürke eminenciás” együttes csap össze. Közös az állva maradt kvartettben, hogy az alapcélt máris elérte, hiszen mindannyi ott lehet majd augusztus első hétvégéjén, a Magyar Kupa országos főtáblája nyitányán. A tét ennek megfelelően inkább jelképes, bár az utóbbi nyolc évben a sorozat fináléja vívott ki magának olyan rangot és szakmai elismerést, hogy arról egyetlen csapat sem szívesen maradna le.

Immár a május 1-jei döntőbe jutás lesz a tét szerdán a labdarúgó Békés Megyei Kupában. Mezőmegyeren és Orosházán pattog majd a labda, előbbi helyszínen az először elődöntőig jutó Gyomaendrőd, utóbbin pedig a Vármegyei I. osztályú bajnokság éllovasa lesz a fellépő. A párosítás úgy hozta, hogy a győzelemre leginkább esélyesnek tartott duó már most szembenéz egymással, a másik ágon pedig két „szürke eminenciás” együttes csap össze. Közös az állva maradt kvartettben, hogy az alapcélt máris elérte, hiszen mindannyi ott lehet majd augusztus első hétvégéjén, a Magyar Kupa országos főtáblája nyitányán. A tét ennek megfelelően inkább jelképes, bár az utóbbi nyolc évben a sorozat fináléja vívott ki magának olyan rangot és szakmai elismerést, hogy arról egyetlen csapat sem szívesen maradna le. Mezőmegyeren az igazi kupaspecialistává avanzsáló, másodosztályú együttesként egyedüliként versenyben maradt házigazdák a Magyarbánhegyes idegenbeli, továbbá a Nagyszénás és a Szabadkígyós hazai búcsúztatása után a Gyomaendrőd menetelésének szabnának határt. Utóbbiak sorrendben a Dobozt, a Mezőhegyest, legutóbb pedig a Tótkomlóst múlták felül és valamennyi mérkőzésüket idegenben vívták meg sikerrel. Mindkét eredménysor tiszteletet parancsol a maga nemében, így azután egyik fél sem lehet biztos a dolgában. A házigazdák sikere esetén két év után juthatnának ismét döntőbe, a zöld-fehéreknek ez lehetne az első eset. A másik párban vármegyei szinten két nagyágyú feszül egymásnak Orosházán, villanyfény mellett. A 18 órás kezdés lehetővé teszi, hogy népes közönség előtt, vagyis méltó körítés mellett csapjon össze a Vármegyei I. osztályú bajnokság harmadik helyezettje, illetve listavezetője. A nemrégiben edzőváltáson áteső hazai együttes Bordás Dániel irányításával és Boér Gábor szakmai koordinációjával még nem hullajtott pontot, a kupában pedig címvédőnek számít. Itt a Battonya, a Dévaványa és a Végegyháza kiverésével jutott el a finálé kapujáig, de hogy be is tudjon lépni azon, annak érdekében komoly bravúrra lesz szüksége. Az ellenfél ugyanis nem véletlenül vezeti veretlenül a bajnokságot. Az évad során csak a Szarvas tudott tőle pontot rabolni, amiért a gyulaiaknak azóta nem csak a bajnokságban, de a kupában is sikerült visszavágniuk. Ott a Lőkösháza és a Kétegyháza búcsúztatása között múlták felül a tavalyi finalistát. Esetükben az idei a második döntős részvétel lehet, 2022-ben éppen a Szarvassal szemben maradtak alul büntetőpárbajban. A Békés Vármegyei Kupa elődöntőinek programja. Április 3., szerda, 16.30: Mezőmegyer SE–Gyomaendrődi FC. 18.00: Orosházi MTK-ULE–Gyulai TFC. Az orosháziak a tavalyi kupadöntőben büntetőpárbajjal hódították el a serleget. Fotó: Kovács Bence



