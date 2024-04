Battonyai TK–Kunágotai TE 1–6 (1–1)

Vármegyei II./B osztályú labdarúgó-mérkőzés. Battonya, 60 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Battonya: Erdélyi – Nagy T., Nagy Gy., Lenti (Suhajda), Podina (Simon P.), Habalik, Mákos, Kiss Z., Ármán, Kovács Z., Molnár R. (Sztán). Edző: Kovács Zoltán, Lukács István.

Kunágota: Csomós (Varga Z.) – Kiss Cs., Veselicz, Farkas F., Mészár, Lakatos G., Kovács A. (Pócsik), Sódar, Lólé K., Sárvári M., Hajdú M. (Farkas M.). Játékos-edző: Korpa János.

Gólszerző: Kovács Z. (45.), ill. Sódar K. (15.), Kovács A. (49., 75., 79.), Lakatos G. (69., 71.).

Kovács Zoltán: – Eljött a váltás ideje, a továbbiakban sok sikert kívánok a csapatnak!

Korpa János: – Dicséret illet minden játékosomat a mai teljesítmény miatt. Voltak még hibák a kapu előtt, de ha mindent értékesítünk, kétszámjegyű is lehetett volna vége. Végre sikerült rendet tenni a fejekben.

Lukács István

Újkígyós FC–Tótkomlósi TC 4–0 (1–0)

Újkígyós, 50 néző. Vezette: Stumpf Márk.

Újkígyós: Borbély – Sas, Marik, Solymoskövi Zs. (Riszin), Nagy G., Benyó, Burkus (Varga P.), Dohányos, Horváth R. (Solymoskövi B.), Danczik, Csiernyik M. Játékos-edző: Farkas Ferenc.

Tótkomlós: Asztalos (Fejes) – Poljak D. (Garai), Keszeli, Fazekas (Stranszky), Abonyi, Koleszár, Ondrejó, Balogh T., Szabó S. (Makszi), Kovács I., Varga G. Edző: Horváth Henrik.

Gólszerző: Csiernyik M. (39., 48., 64., 85.). Kiállítva: Ondrejó (75. – második sárga lap).

Farkas Ferenc: – Végre elhitték a fiúk, hogy van keresni valónk. A megbeszélteket maximálisan betartva játszottunk, így megérdemelten nyertünk, ami további önbizalmat adhat a jó folytatáshoz.

Horváth Henrik: – A mai meccsen gyakorlatilag minden csapatrészünk gyenge napot fogott ki. Amíg az ellenfél rúgott három gólt pontrúgásból, szinte lehetetlen helyekről, addig mi a kihagyhatatlant is kihagytuk. Ma esélyünk sem volt a pontszerzésre.

Tóth Pál

Csanádapácai EFC–Kétegyházi SE 1–0 (0–0)

Csanádapáca, 60 néző. Vezette: Baráth János.

Csanádapáca: Pós A. – Drozdik, Haba, Erdélyi (Laczó), Juhász, Bozsó M., Rakonczai, Deák, Csende, Kasza, Pós D. (Dániel). Edző: Szikora Pál.

Kétegyháza: Zsilák – Jova, Veder, Horváth R., Tóth V., Gyulai, Máté (Balogh L.), Patkás, Simonka, Gulyás (Sós), Bozsó. Edző: Kiss Tibor.

Gólszerző: Bozsó M. (85.). Kiállítva: Csende (63. – verekedésért), ill. Patkás (63. – verekedésért).

Máté a 10. percben büntetőt hibázott.

Szikora Pál: – Tipikusan egygólos mérkőzés volt. Azt az egyet pedig mi rúgtuk!

Kiss Tibor: – Két azonos képességű csapat találkozott, egy tipikus egygólos mérkőzésen. Sajnos az első félidőben kihagyott büntető megbosszulta magát. Sajnálom azt, hogy a borzasztó gyenge játékvezetői ténykedés így tönkretette a találkozót!

Gále Csaba

Magyarbánhegyesi FC–Csorvási SK 3–0 (1–0)

Magyarbánhegyes, 90 néző. Vezette: Zámbó Gábor.

Magyarbánhegyes: Nagy T. – Bozsár (Simondán), Kukla D. (Tóth Le.), Racs (Fodor), Matuz P., Varga P., Kormányos, ifj. Kintner, Szőke (Vágási), Kukla L., Rozsi (Balázs). Edző: Kintner János.

Csorvás: Maczák – Gerda V., Lukács (Bíró), Varga A. (Fabulya), Csábi, Máriás, Barkász, Varga G., Mazán, Koszna, Zahorán (Bucsek). Játékos-edző: Csábi Mihály.

Gólszerző: Kukla D. (23., 82.), Varga P. (68.).

Kintner János: – Fegyelmezett játékot nyújtottak a fiúk, sikeresen végrehajtva az elképzeléseinket. Jó játékvezetés segítette a színvonalas mérkőzést.

Tárnyik Tibor technikai vezető: – Jó iramú, rendkívül sportszerű mérkőzésen, megérdemelt hazai siker született, talán túlzott gólkülönbséggel. Nagyvonalú játékvezetés.

Kintner Jánosné

Köröstarcsai KSK–Kaszaper FC 0–2 (0–1)

Köröstarcsa, 80 néző. Vezette: Bakos József.

Köröstarcsa: Nagy-Gáspár – Egri, Kozák, Hajdú, Keresztesi, Kata, Szentpéteri, Vincze Gy., Mészáros S., Bákai (Farkas Gy.), Tusjak. Mb. edző: Farkas Gyula, Vincze Gyula.

Kaszaper: Magony – Kéri (Toll), Péli (Mazán), Vincze, Kasza, Mátó, Simon B., Harmati, Fodor (Szivák), Bódi (Bordás M.), Kis Á. Edző: Kormányos Antal.

Gólszerző: Fodor J. (10., 70.).

Vincze Gyula: – A mai mérkőzésen nagyon jó felfogásban játszottuk. Sikerült több helyzetet is kialakítanunk, melyeket nem tudtunk kihasználni. Ezzel együtt nagyon megnehezítettük a listavezető dolgát, kisebb szerencsével akár pontot is szerezhettünk volna. Jó játékvezetés!

Kormányos Antal: – Alacsony színvonalú mérkőzésen, mérsékelt játékkal arattunk győzelmet. A védekezésünk stabil volt, előre játékban többet vártam. Voltak helyzeteink, kapufánk is a gólokon kívül, de nem volt bennünk a megfelelő dinamika és sok rossz döntést hoztunk a támadó harmadban. Hazai részről két egyértelmű piros lap elmaradt.

B. Kerekes Zsuzsanna

Kevermes SE–Lőkösháza KSK 0–3 (0–0)

Kevermes, 180 néző. Vezette: Láza András.

Kevermes: Horváth S. – Kovács J., Rung, Plástyik, Pain (ifj. Bauer), Kócs (Huszárik), Puporka E., Túró, Lakatos S. (Kovács A.), Horváth N. (Orosz), Torma. Edző: Id. Bauer Károly.

Lőkösháza: Lőrinc – Balázs M., Balázs (Pusztai), Czernó, Susánszki, Szincsák (Prágai), Komlósi, Kollát, Kolozsi (Budás), Lakatos E., Barthalos (Mag). Edző: Botás Attila.

Gólszerző: Pusztai (65.), Komlósi (68.), Czernó (77.).

Id. Bauer Károly: – Az első félidőben jól játszottunk, több helyzetet is kihagytunk. Szünet az első kapott gólig tartottuk magunkat, addig bírtuk erővel.

Botás Attila: – Azt kértem a fiúktól, hogy lehetőleg minél előbb szerezzük meg a vezetést, mert ennek egy ilyen el clasicón fontos szerepe van. A második félidőben jöttek a gólok, gratulálok a srácoknak és örülök annak, hogy kiszolgálták a lelkes szurkolóinkat.

B. K.

Következik

16. forduló. Április 13., szombat, 16.30: Kunágotai TE–Újkígyós FC, Kaszaper FC–Battonyai TK, Kétegyházi SE–Köröstarcsai KSK, Csorvási SK–Csanádapácai EFC, Tótkomlósi TC–Kevermes SE. Április 14., vasárnap, 16.30: Lőkösháza KSK–Magyarbánhegyesi FC.

Mesterlövészek

25 gólos: Varga Gábor (Tótkomlós)

23 gólos: Komlósi Miklós (Lőkösháza)

15 gólos: Popovics Marcell (Csorvás)

13 gólos: Csiernyik Mihály (Újkígyós)

11 gólos: Hajdú Bence (Köröstarcsa), Kovács Adrián (Kunágota), Puporka Róbert Elemér (Kétegyháza)

10 gólos: Puporka Elemér (Kétegyháza 8, Kevermes 2), Puskás Péter László (Köröstarcsa), Vincze Alex (Kaszaper)