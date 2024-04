A Tappe-Békéscsabai Előre NKSE nem töltötte tétlenül a tétmeccs mentes időszakot, hiszen az elmúlt héten a Debrecen ellen egy felkészülési mérkőzéssel készült a bajnokság záró szakaszára. Ami igencsak erőltetett menet lesz, mivel bő egy hónap alatt összesen nyolc találkozót kell lejátszania a békéscsabai lányoknak, benne olyan rendkívüli fontosságú ütközetekkel, mint a NEKA vagy a Kisvárda elleni.

Tavasszal eddig mindössze két pontot szerzett a lila-fehér mezes csapat, így még mindig nem mozdult el a kieső, tizenharmadik pozícióból. A cél pedig nem is lehet más, ám ehhez minél több pontot kellene hozzátenni a meglévő kilenchez, előbb a Dunaújváros, majd a jövő héten hazai pályán a NEKA ellen.

A Békéscsaba szombati ellenfele sem brillírozott eddig, hiszen már belefutott jó néhány komolyabb vereségbe, hogy csak a NEKA (21–26), a Vác (21–35), vagy az MTK (24–35) elleni mérkőzéseket említsük, aminek meg is lett a következménye. A téli szünetben ugyanis a korábban Békéscsabán is megforduló Rapatyi Tamást Paic Róbert váltotta a kispadon. Ez sem hozott jelentős előrelépést, bár a legutóbbi négy hazai mérkőzésükből hármat meg tudtak nyerni, s így 16 pontjukkal a 7. helyen állnak, ami azt jelenti, hogy a Csabánál valamennyivel nagyobb biztonságban tudhatják magukat. Legutóbb épp a Békéscsaba legfőbb riválisát, a balatonbogláriakat verték rendkívül magabiztosan 32–20-ra. Az újvárosiaknál akkor is a volt válogatott Szalai Babett remekelt, aki a mérkőzésen termelt hét góljával összesen már 73 találatnál jár a bajnokságban, amivel jelenleg csapata legeredményesebb játékosa címét is birtokolja.

A két együttes legutóbb 2022 szeptemberében, az előző kiírás legelső fordulójában csapott össze Dunaújvárosban, ami akkor a hazaiak 30–26-os sikerével ért véget. A tavaly februári visszavágón 31–27-re győzött az Előre NKSE. Az idei bajnokságban viszont az első találkozó ismét Kohász sikerrel zárult, hiszen a Viharsarokban, vendégként tudtak nyerni 29–26-ra. Januárban a Magyar Kupában is megütközött egymással a két együttes, az újvárosi találkozón a piros-fehérek nyertek 31–27-re és jutottak be a legjobb nyolc közé.

A Békéscsaba számára nagy értékkel bírna – s legyünk őszinték, bravúrszámba menne – egy esetleges Újvárosban aratott diadal, mindenesetre nagyot lökne a lilák megrekedt szekerén.

A szombati mérkőzést 17 órakor a Dunaújvárosi Városi Sportcsarnokban rendezik, a két játékvezető Fekete Tamás és Hajdu Tamás lesz.