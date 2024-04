Fordulatos játékot hozott az első játszma, 7:4 után megtáltosodott a Békéscsaba, Bodnár Dorottya és Miroslava Paszkova vezetésével produkált a csapat egy 1:7-es szériát. Hazai időkérés után a MÁV Előre hozott össze egy ötös szériát, de Tóth Gábor timeoutja után a BRSE a hajrában növelni tudta a különbséget és négy szettlabdából a másodikat realizálta.

Forrás: BRSE

Remekül kezdte a második felvonást a Csaba, Margarita Stepanenko és Miroszlava Paszkova-Kaneva révén ötre nőtt a fór. A MÁV Előre azonban nem hagyta magát, 15-nél előbb utolérte, majd be is előzte a BRSE-t. Paszkováék fordítottak, s bár 21-nél elfogyott az előny, a bolgár blocoutjával már újra vezetett a csapata, blokkjával pedig szettlabdához is jutott. Most is a második labdamenet után sikerült hozni a játékot.

Bővelkedett fordulatokban a harmadik játszma, a Csaba őrizte 1-2 pontos vezetését, de 10-nél egyenlített a MÁV Előre, majd egy ásszal a vezetést is átvette, hogy azután rendesen el is lépjen. A Csaba azonban kapaszkodott és 18-nál egalizált. A hajrát végül a hazaiak bírták jobban és három szettlabdájukból már az elsőt megoldották.

A negyedik játékban állandósította 2-3 pontos vezetését a MÁV Előre, aztán amikor ez négyre nőtt 15:11-nél, Tóth Gábornak a második időkérését is fel kellett használnia. Sikerült az egyenlítés, majd a hazai timeout után még a vezetést is átvette a BRSE. A hajrá megint csak a fehérváriaknak jött jobban össze, három játszmalabdájukból a harmadikat beütötték.

A döntő szett elején ugyan beragadt a Békéscsaba, de egy Bodnár-blokkal, majd egy Glemboczki-ásszal már a vendég birtokolt előnyt. Paszkova blokkja után 8:6-os csabai vezetésnél cseréltek térfelet a felek. Nem állt meg a Csaba, ellépett öt ponttal, végül öt meccslabdából gazdálkodva az elsőt értékesítette.

A Békéscsaba kiharcolta az ötödik mérkőzést, így a párharc állása: 2–2. Folytatás csütörtökön 18 órakor Békéscsabán.

Lukasz Przybylak: – Ez egy tipikus rájátszás-párharc, tele érzelmekkel és sok változással. Az ötödik szett előtt úgy éreztem, megvan a ritmusunk, minden jól ment, de a játszma közepén beragadtunk egy állásba és ott megtörtek minket. Egy tizenöt pontig tartó szettben nagyon fontos, hogy megőrizd az önbizalmadat.

Tóth Gábor: – Amíg teljes mértékben a röplabdára fókuszáltunk, addig uraltuk a találkozót, utána viszont kicsit kiengedtünk, nem voltunk pontosak és sok ki nem kényszerített hibát ejtettünk, főleg támadásban. Ez felhozta mentálisan az ellenfelet, ahol a cserék is jól szálltak be és hozzá tudtak tenni a játékhoz. Hasonló erők küzdelméről van szó, és mindegyik találkozó hasonló színvonalú volt, az ötödiken sem számítok másra.

MÁV Előre Foxconn–Swietelsky-Békéscsaba 2:3 (–21, –22, 22, 23, –9)

Extraliga női mérkőzés, a 3. helyért, 4. találkozó. Székesfehérvár, 130 néző. V.: Mezőffy, Halász Enikő.

MÁV Előre: Dvoracek 28, Andersson 1, Király-Tálas 5, Markovic 5, Matos 18, Orosz 10. Csere: Kovács E., Tóth J. (liberók), Pallag 6, Vacsi 4, Michalewicz 2, Szabó L. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

Békéscsaba: Glemboczki 19, Stepanenko 14, Bodnár 11, Pintér 8, Aydinogullari 2, Paszkova-Kaneva 22. Csere: Kertész (liberó), Becic 1, Kotormán. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 6:3, 8:12, 13:12, 15:16, 18:20, 20:23. 2. szett: 5:9, 9:14, 17:15, 21:23. 3. szett: 3:6, 8:9, 15:10, 18:18, 23:20. 4. szett: 8:5, 13:10, 15:15, 19:20, 24:21. 5. szett: 3:1, 6:10, 7:12, 9:14.