A kiesésre álló sárréti piros-fehérek irdatlanul nehéz évet futnak. Tavasszal mindössze egyetlen pont van a számlájukon, azt két hete a Szeged ellen szerezték. Mivel közvetlen riválisaik jobb passzban vannak, létkérdés lehet a győzelem, csakhogy ehhez a szenzációs formába lendülő Vasas fiataljait kell legyőzniük, akik négyes nyerő-, ötös veretlenségi szériában vannak és mindössze a Szolnok elleni évadnyitón szenvedtek vereséget.

Boros Tibor, a Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Nincs mit szépíteni, a bennmaradás érdekében el kell kezdenünk a pontok gyűjtését, bárkivel is kerülünk szembe. A Vasas egy iskolázott jól felkészített csapat, amely presszing alatt tudja tartani az ellenfelét. Ennek szellemében igyekeztünk felkészülni. Nehezíti a dolgunkat, hogy a ladányi meccsen megsérült Sándor Raul, ugyanakkor Pinte Krisztián akár a kezdőcsapatban is visszafoglalhatja a helyét.

Remélhetőleg Dabason is lesz csabai gólöröm. Fotó: Kiss Zoltán

A másik sárréti együttes helyzete lényegesen irigylésre méltóbb. A ladányiak éppen a gyarmatiak elleni rangadón vetettek véget egy hármas nyeretlenségi szériának, és bár az edzőjük nyilatkozata szerint a játékuk még mindig nem emlékeztetett az őszire, a három ponttal sikerült megtartaniuk a dobogós helyüket. Most viszont egy nehéznek tűnő martfűi fellépés előtt állnak, még ha a Tisza-partiak újabban nem is remekelnek. Az újonc négy meccse nyeretlen, ráadásul a hazai pálya sem feltétlenül jelent előnyt számára, amit jelez, hogy idegenben több pontot szerzett.

Ekker Attila, a Körösladány MSK vezetőedzője: – Leginkább amiatt van hiányérzetem, hogy nem feltétlenül élünk azzal a térrel, amennyi lehetőséget felkínálnak az ellenfelek. Ebből fakadóan alakítunk ki rendre kevesebb helyzetet, mint az őszi idény során hasonló esetekben. Próbáljuk megtalálni azokat az embereket, akik előrejátszanak és keresik a rést az ellenfél kapuja felé, ezáltal támadóbb szellemű tizenegyet pályára küldeni, mivel a helyzetünkben csak a győzelemmel lehetnénk maradandóan elégedettek. Ezt nyilván nem adja majd ajándékba a házigazda, amely jó benyomást tett ránk az eddigi szereplésével. Különösen oda kell figyelnünk rájuk és a legjobb tudásunkat nyújtani, a statisztikákra éppen ezért nem is fordítunk jelentős figyelmet. Akadtak hiányzóink a héten apróbb sérülések miatt, az ő játékuk jelen pillanatban bizonytalan.

A listavezető Előre csapata Dabason folytathatja a tavaszi pontszüretét és toldhatja meg újabb héttel az idei veretlenségi szériáját. A házigazdák idei éve nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezték. Az évad nyitányán nyertek Füzesgyarmaton, azóta viszont pont nélkül állnak, zsinórban öt vereséggel a legrosszabb formát mutatják a teljes mezőnyben.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Egyértelműen a három pont begyűjtése lesz a célunk, fogynak a fordulók minden győzelemnek jelentősége van. Nem téveszt meg bennünket a dabasiak szereplése, biztosra vesszük, hogy ellenünk a szebbik arcukat fogják mutatni, hiszen nincs különösebb vesztenivalójuk, felszabadultan játszhatnak. Ránk a megszokott feladat vár: győztesen kell lehozni ezt a fordulót is. Sérültünk, eltiltottunk nincs, mindenki hadra fogható.

A program. Április 14., vasárnap, 11.00: Bp. Honvéd II.–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Kecskeméti TE II.–Hódmezővásárhelyi FC. 16.00: Martfűi LSE–Körösladány MSK, FC Dabas–Békéscsaba 1912 Előre, BKV Előre–Erzsébeti SMTK, Monor SE–Ceglédi VSE, Füzesgyarmati SK–Vasas FC II., Pénzügyőr SE–Szolnoki MÁV FC.