Az A csoportban a mezőberényi Szikora BK után a gyomaendrődi Korona BK is biztosította helyét az elit négyesben, a másik szekcióban viszont csak az orosháziak részvétele tekinthető biztosnak, mellettük az őket most legyőző vásárhelyiek és a következő ellenfelük, a Csabai Tarolók küzdenek ezért a záró körben.

A gyomaendrődi Korona Biliárd Klub csapata a rájátszásban csatába szállhat a bajnoki címe megvédéséért

A csoport:

Korona BK–Dobozi BK 6:2

Bíró Imre, Korona BK: – A rájátszás döntőjébe való jutás volt a tét számunkra! Kicsit gyengébb kezdés után talpra álltunk és meggyőző fölénnyel kerekedtünk felül riválison.

Kiss János, Dobozi BK: – A mérkőzés eredménye nem tükrözi az egyes csaták szorosságát. Gratulálok a házigazdáknak!

Klub 120 Titánok–DABE II. 3:5

Seres Péter, Klub 120 Titánok:– A vendégcsapat megérdemelten nyert.

Klein Tamás, DABE II.: – A meccs előtt azt kértem a fiúktól, hogy nagyon tegyék oda magukat. Komolyan vették és megérdemelten gyűjtötték be a győzelmet egy igen erős ellenféllel szemben.

Tigris Cápák–Agrimill-Szikora BK 2:6

Kállai József, Tigris Cápák: – A bajnokságban mi vagyunk az utolsók, ellenfelünk pedig vezeti a csoportot, így a döntetlen lett volna a legtöbb, amit várhattunk, de sajnos nem így lett. A stafétában szoros meccsek voltak és végül lemaradtunk. Egyéniben is igyekeztünk tigriskarmokat mutatni, ám csak Kotroczó Ferenc tudott nyerni, így a vendégek megérdemelten vitték el a két pontot.

Harmati László, Berényi BK: – A szimpatikus házigazdák ellen magabiztosan hoztuk a kötelező győzelmet. Öt-null után kicsit lankadt a figyelmünk, amit kihasználtak a hazaiak.

Az állás: 1. Agrimill-Szikora BK 16 pont (52:20), 2. Korona BK 14 (52:20), 3. Dobozi BK 10 (40:32), 4. Klub 120 Titánok 6 (32:40), 5. DABE II. 6 (26:46), 6. Tigris Cápák 2 (14:58).

B csoport:

Tótkomlósi BK I.–Pöröly Cápák 3:5

Szekeres Lajos, Tótkomlósi BK: – A csapat ma sem remekelt, továbbra is csak egy játékost tudnák kiemelni, Arató Tibort. A vendég csapat sem szárnyalt, de nyerni tudott, amihez gratulálunk.

Kocsondi Tibor, Pöröly Cápák: – A mérkőzés megnyerésével elértük a célunk, megmaradtak a bennmaradási esélyeink.

Csabai BK Taroló–Szeghalmi Safi BK 4:4

Turi József, Csabai BK Taroló: – A stafétát uralva, az egyéniket viszont felváltva nyertük, mint ahogyan végül a párosokat is, így alakult ki a döntetlen végeredmény. Jó hangulatú baráti összecsapás volt, finom ételekkel a végén.

Sáfián György, Szeghalmi Safi BK: – Az elmúlt három mérkőzésen négy pontot hagytunk az ellenfeleknek, miatt elúszott a rájátszás…

DABE I.–Klub 120 BE Orosháza 6:2

Vígh Szabolcs, DABE: – A vendégcsapat ma egy kicsit enerváltan játszott, mi viszont mindent beleadtunk a sikerbe, ami igazi csapatmunka volt. A saját kezünkben a sorsunk a rájátszásért folyót harcban.

Csete Béla, Klub 120 Orosháza: – Megérdemelten nyert a motiváltabb hazai csapat!

Az állás: 1. Klub 120 BE Orosháza 14 pont (50:22), 2. DABE I. 12 (41:31), 3. Csabai BK Taroló 11 (36:36), 4. Szeghalmi Safi BK 10 (39:33), 5. Belvárosi Pöröly Cápák 5 (26:46), 6. Tótkomlósi BK I. 2 (24:48).