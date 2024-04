Füzesgyarmati SK–Ceglédi VSE 1–5 (0–4)

Kis Szabolcsék számára semmi nem jött össze a kiesési rangadón. Archív fotó: Daru Andrea



NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 140 néző. Vezette: Bálint Dániel (Aczél Tibor, Szabó Richárd).

Füzesgyarmat: Fildan – Béres (Soós, 46.), Hadnagy, Mező, Pinte – Bódis (Dlehány, 72.), Schmidt – Achim S., Kis Sz., Jónyer (Szakács, 72.) – Szabó B. (Csáki, 46.). Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Cegléd: Klement – Kluchta (Olgyay, 76.), Szalai, Elek, Légrádi (Ledacs-Kiss Be., 64.) – Ledacs-Kis Ba. (Tóth R., 83.), Csóri, Simon (Takács, 46.), Ványi – László (Nagy Á., 83.), Oldal. Szakmai vezető: Ványi Zsolt.

Gólszerző: Schmidt (80.), ill. László (6.), Elek (9., 17.), Simon (32.), Ledacs-Kiss Ba. (69.).

Füzesgyarmaton a sereghajtó Cegléd nagyon bekezdett: egy átlövéssel majd egy fejessel már a 9. percben két góllal vezetett. Mindez alaposan visszavetette a házigazdák önbizalmát, akiken úrrá lett a tanácstalanság is. A második találatot jegyző Elek így hamarjában duplázott, mert a Fildan átal kiütött labdát is elhelyezte a sárrétiek kapujába. Hazai részről játékról nem lehetett beszélni, a negyedik kapott góljukat is komoly védelmi hiba előzte meg.

A szünetben kettős cserével rendezték soraikat a házigazdák. Ekkor már masszívabbak voltak hátul és ötletesebbek a támadójátékban. Így is a vasutasok növelték tovább azonban az előnyüket, a hazaiaknak az elfuserált első 45 perc után be kellett érniük a szépítő találattal.

Jó: a hazaiaknál senki, ill. valamennyi ceglédi játékos.

Boros Tibor: – A mérkőzés előtt egyértelmű volt, hogy csak a győzelemmel marad némi esélyünk a bennmaradásra, de ez a tét összeroppantotta a csapatot, emiatt bő negyedóra után háromgólos hátrányban voltunk. Annyi dolgunk maradt, hogy tisztességgel befejezzük a bajnokságot.