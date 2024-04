Ludvig Krisztina háromszor volt eredményes a szélről. Archív fotó: Zsedényi Péter

Zengő Alföld Orosházi KA–Érd Handball 24–28 (12–13)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 300 néző. Vezette: Hársfalvi Orsolya, Mórocz Réka.

Orosháza: Bálint – Ludvig 3, Vörös 2, Zavaczki 7 (1), Ács 1, Kenyeres 5, Rácz 1. Csere: Reszegi (kapus), Péter, Petri, Jáhn, Baráth 4 (2), Bedron 1, Kostyó. Edző: Morva Zoltán. Az Érd legjobb góldobói: Gerháth 7, Panyi 5, Szakály 5.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 2/1.

A vendégek kezdték jobban a találkozót, akik pontosabban céloztak. A masszív fal ellen nagyot küzdöttek Vörös Bettináék, bár így is sikerült helyzeteket kialakítaniuk, de ezek többször kihasználatlanul maradtak. Állandósult a háromgólos különbség a felek között, Morva Zoltán időkérését követően pedig tovább nőtt az érdiek fórja (20. perc: 6–11). Itt jött a fordulat, a hazaiak megállították a vendégek rohanását, majd kettőre csökkentették a különbséget, ami a szünetig minimalizálódott.

Sokkal harcosabban jött ki az öltözőből a hazai együttes, a 33. percben Baráth Berta hétméteresből egalizált, de azután a hibáikat egyből büntette az ellenfél. Pillanatok alatt el is lépett, de Kenyeres Barbara és Ludvig Krisztina találatai ismét egyenlítést eredményeztek. A vezetést jó darabig nem sikerült átvenni, pedig Bálint Anna védéseivel erre több alkalmuk is nyílott. A jég a 47. percben tört meg 21–20-nál. Sokáig azonban nem élvezhették ezt a házigazdák, mert Szakály és Panyi góljaival hamarjában fordítottak a narancs mezesek (21–23). Szoros végjáték körvonalazódott, Bálint Anna továbbra is jól állta a sarat a kapuban, de támadásban ismét pontatlanok voltak az orosháziak, ezzel el is dőlt a két pont sorsa.

Morva Zoltán: – Azt a rangadót kaptuk, amit vártunk. A második félidőben sajnos nem tudtuk hatástalanítani Kellermant, valamint a végén is többet hibáztunk, mint az ellenfél. Ennek ellenére gratulálok a csapatnak, mert összességében jól játszott. Köszönjük, hogy ennyien kilátogattak ma is a csarnokba.