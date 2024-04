A Mag Natália, Uhrin Bernadett, Czupper Naomi, Potocska Polla összeállításban az elmúlt hétvégén a budapesti tornacsarnokban szerekhez lépő csapat az I. osztályú csapatbajnokságon a KSI SE és az UTE mögött a harmadik legtöbb pontszámot érdemelte ki.

A szerenkénti döntőkbe három békéscsabai lány jutott be. Ugráson a harmadik legjobb 12,300-as pontszámmal a hat közé kerülő Uhrin Bernadett a 4. helyen végzett. Talajon két békéscsabai is ott lehetett a fináléban, Czupper Naomi az 5., Potocska Polla a 6. helyen fejezte be a viadalt.

A Torna Club Békéscsaba eredményei. Ifjúsági I. osztályú csapatbajnokság, 1. forduló: 3. TC Békéscsaba (Mag Natália, Uhrin Bernadett, Czupper Naomi, Potocska Polla, edző: Ördög Szabolcs, Mitykó Bianka Szabina) 81,000. Vidékbajnokság: 1. TC Békéscsaba.

Egyéni összetett: 7. Potocska Polla 40,600, 8. Czupper Naomi 38,700, 10. Uhrin Bernadett 38,900, 13. Mag Natália 35,300. Szerenkénti döntő. Ugrás: 4. Uhrin Bernadett 11,650. Talaj: 5. Czupper Naomi 10,500, 6. Potocska Polla 9,000.

Az ifjúsági I. osztályú csapatbajnokság második fordulóját októberben rendezik meg.