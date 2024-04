Lovas Laura előtt több helyzet is volt, de azok rendre kimaradtak. Archív fotó: Tóth László

Fotó: Toth Laszlo

Gyulai Amazonok–Kazincbarcikai SC 1–2 (1–0)

NB II.-es női labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 60 néző. Vezette: Sovány Liza.

Gyula: Kovács V. – Kurta, Szappanos (Freiberger), Lovas, Kajári, Molnár Á. (Danics), Nagy K., Kurai, Mezei, Pintye (Czirók), Bordás. Edző: Molnár Zoltánné.

Gólszerző: Nagy K. (22.), ill. Tőzsér (48., 90. – 11-esből).

A hazaiak határozottabban kezdtek, letámadásaikkal sokszor zavarba hozták az ellenfelet. A félidő derekán Nagy Katalinnal „sült el” a lába, szép góllal szerzett vezetést, de ez mintha túlságosan is megnyugtatta volna a helyi lányokat. Ennek ellenére tovább is növelhették volna az előnyüket, ehelyett a szünetből visszatérve derült égből villámcsapásként érkezett a vendégek egyenlítő találata. Az amazonok ebben az időszakban is pontatlanok voltak a kapu előtt, amit a legvégén büntettek a borsodiak. Egy szöglet utáni kavarodásból büntetőhöz jutottak amit magabiztosan értékesítettek.

Molnár Zoltánné: – Nagyon vontatott volt a játék, de nem vártam csodát a csapattól. Sokan az idén már bőven a mérkőzések számát illetően maximálisat nyújtanak, pedig a neheze még csak most fog jönni. Igyekszünk regenerálódni minél gyorsabban és jól szerepelni az elkövetkezendő időszakban.

A bajnokság állása 15 forduló után: 1. Bp. Honvéd 39 pont (14 mérk.), 2. Újpest FC 39, 3. Eger 35, 4. Nyíregyháza 28 (14), 5. Lőrinci 27, 6. Hatvan 24, 7. Gyula 24, 8. Kazincbarcika 16, 9. Arany Bácska 13, 10. Szolnok 7, 11. BVSC 6, 12. SKSE 3.