Orosházi MTK-ULE–Eger SE 2–12 (0–5)

NB II.-es női futsal-mérkőzés. Orosháza, 70 néző. Vezette: Nemczov, Medovarszki (Baráth).

Orosháza: Orosz-Tóth – Zvolenszki V., Szlopoczki N., Szabó T., Mekis-Kis. Csere: Mátyus, Szakál, Horváth, Lengyel. Edző: Pardi László.

Gólszerző: Mekis-Kis (21.), Zvolenszki V. (38.), ill. Pintér (2., 3., 11., 12., 21., 22., 23., 24.), Jakab (17., 39.), Kovács N. (29.), Kota (31.).

A vendégük csak sikerük esetén előzhették meg a Keleti csoport élén álló gyulai együttest. Nem is bíztak a véletlenre semmit a tartalékos hazaiak ellen. A góllövőlistát magasan vezető Pintér Petra vezérletével már az elején megnyugtató előnyre tettek szert és a szünetig le is zárták a meccs érdemi részét. A második félidőben már hevesi örömjáték folyt. Az orosháziak április 14-én a Nyírség FC vendégeként zárják az első évadukat.

Pardi László: – Meghatározó játékosaink hiányoztak, ezzel együtt is szorosabb eredményre számítottunk. Az egri lányok más tempóban játszottak és könyörtelenül kihasználták a hibáinkat, amiből volt bőven. Gratulálunk nekik a bajnoki címhez, köszönjük a szurkolóknak a biztatást!

A Keleti csoport állása: 1. Eger SE 27 pont, 2. Gyulai Amazonok 25, 3. Salgótarjáni VSE 23 (11), 4. Nyírség FC 21 (11), 5. Orosházi MTK-ULE 10 (11), 6. Újfehértói SK 10 (11), 7. BTE Felsőzsolca 0.