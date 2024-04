Idén is arra buzdítja a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány az adózókat, hogy állatvédőknek ajánlják fel 1 százalékukat.

Az alapítvány Ovádi Péterrel, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztossal együttműködésben 2024-ben második alkalommal hirdeti meg a magyarországi civil állatvédő szervezetek népszerűsítését célzó kampányát, amely egyben felhívás arra is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1 százalékát regisztrált, állatvédelmi tevékenységet végző civil szervezetnek adományozzák az adófizetők.

Magyarország a kutyát és macskát tartó háztartások arányát tekintve Európa élmezőnyébe tartozik, a lakosság egyre több egzotikus állatot tart, és növekszik az érdeklődés a gazdasági haszonállatok és a vadon élő állatok jólléte iránt is. Hazánkban az állatmentés – közhasznú – feladatát jellemzően állatvédő civil szervezetek vállalták magukra, elkötelezett munkát végeznek annak érdekében, hogy új, felelős gazdát keressenek a gazdátlan kutyáknak, macskáknak, valamint ivartalanítással igyekezzenek megfékezni a kóborállat-állomány bővülését. A több száz társállatokkal foglalkozó szervezet mellett némely állatvédő alapítvány, egyesület a sérült vadon élő állatok védelmére specializálódott, emellett haszonállatvédő szervezetek is működnek. Az állatvédelem helyzete nem könnyű: a COVID-19 járvány alatt sokan társállatot vettek magukhoz, amelyek egy részére a karanténidőszak végeztével már nem tartottak igényt. A háborús infláció hatására hiszen még több állat került utcára, és a gazdasági terhek növekedésével az adományozási kedv is csökkent.

2024. május 21-ig van még lehetőség az 1 százalék feletti rendelkezésre.