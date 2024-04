A fiatal beálló négy évvel ezelőtt Gyomaendrődről igazolt Orosházára az ifjúsági csapatban. Pillanatok alatt beilleszkedett és az együttes meghatározó tagjává vált. A 2020/21-es szezonban már a felnőttek között is lehetőséget kapott, azóta évről évre rengeteget fejlődött. Mára a védelem egyik alappillére, és támadásban is egyre nagyobb szerepet tölt be.



– Több dolog is a maradásom mellett szólt – kezdte az indoklást a 21 éves játékos. – Egy fiatal, összeszokott csapat alakult ki az évek alatt, amelyben nagyon jól érzem magam. A pályán belül és kívül is remekül megértjük egymást. Emellett jelenleg a Kodolányi János Egyetemen tanulok, így ez is hozzájárult a hosszabbításomhoz – fogalmazott Orsi.

A beálló idén 27 meccsen 47 gólt szerzett. Személyes céljai közé tartozik, hogy az ötödik orosházi szezonjában a játékát stabilizálja, ezzel is segítve a csapatot a kitűzött célok elérésében.