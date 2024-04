Békéscsabai KK–Százhalombattai KSE 90-96 (22-30, 15-17, 31-21, 22-28)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport, rájátszás. Békéscsaba, 300 néző. Vezette: Minár, Rózsavölgyi Alexandra, Gombos.

Békéscsaba: SUCOV 30/9, Vodila, CVIJIN 9/3, Varga Á. 9, Fábián 4. Csere: Kurtucz, Hajdu 13/3, Balog G. 11/9, Vágvölgyi 2, VARGA Z. 12/6. Edző: Vuk Pavlovics.

Százhalombatta: CSÍK 22/3, Seregély 5/3, KOVÁCS M. 23/9, KOVÁCS G. 20/12, Láncos 14/3. Csere: Montai 1, Novák 7/3, Rácz 4. Edző: Törőcsik Marcell.

A látogatók kezdtek harcosabban, mire játékba lendült a csabai együttes már 2:9 állt az eredményjelzőn. Később is csak futottak az eredmény után a hazaiak. Volt egy ígéretes felzárkózásuk Varga Zalán révén a 7. percben, de 18:20-as állásból a battaiak visszaállították a 10 pontos különbséget. Pavlovics mester csapatának a játéka a második negyedben sem ment olajozottan. A vendégek lényegesen jobb százalékkal dobtak, kintről is gyakran voltak eredményesek. A 18. minutában Kovács Gergely tripláját követően (ami már hetedik volt a vendégek részéről) 29-46-ra módosult az eredmény, és reménytelennek tűnt a házigazdák sorsa. A szünet előtti finist azonban Sucov révén megnyomták és visszazárkóztak 10 pontra.

Ezt a különbséget a 26 minutáig stabilan őrizte a Batta, ekkor azonban Sucov és Varga Ákos 63-64-re alakította az állást, sőt a negyed végére egalizáltak is a csabaiak. Az utolsó etapra tehát nyitottá vált a találkozó. Annak elején Nikola Sucov továbbra is ellenállhatatlan volt, komoly érdemei voltak abban, hogy a BKK 80-71-re ellépett ellenfelétől. Láncos Krisztián azonban kirángatta övéit a kátyúból. A vendégek ismét elkezdték erőltetni a kinti dobásokat, ezek ellen pedig nem volt szere a Csabának, így az utolsó két percre 85-89-es hátrányba került. Innen pedig már a végjáték büntetőpárbajában nem tudta kedvezővé tenni saját helyzetét.

A Százhalombatta a rájátszásra a napos arcát mutatta az alapszakasz gyötrelmei után, ugyanez nem mondható el a csabaiakról, akiknek a folytatásban is a bennmaradásért kell majd küzdeniük, hogy ne csússzanak vissza az időközben hitelét vesztett NB II.-be.

Vuk Pavlovics: – Gratulálok a Százhalombattának a győzelemhez! Az egész párharcban náluk volt a lélektani fölény, jobban dobtak, jobban védekeztek, sültek a dobásaik, ez az első félidőben is így volt. Dekoncentráltak voltunk védekezésben és így nagyon nehéz dolgunk volt támadásban is. Volt tartás a csapatban, a második félidőben meg tudtuk fordítani az állást, de az ellenfél feltámadt, kívülről-belülről betalált, mert visszaesett a védekezésünk. Előre kell tekintenünk, van még egy párharcunk, ahol mindent meg fogunk tenni, hogy kiharcoljuk a bennmaradást.

Törőcsik Marcell: – A hazaiak mérhetetlen energiát beleraktak a mérkőzésbe, úgy hogy már 16 pontos hátrányban is voltak. Hogy utána honnan találtunk még energiát az utolsó négy-öt percre, azt nem tudom, de mérhetetlen büszke vagyok a csapatra. Úgy gondolom, hogy a Békéscsabának is helye van ebben a bajnokságban, ilyen fantasztikus hazai pályával, közönséggel.