A 25–100 évesek világbajnokságára csaknem ötezren érkeztek Katarba a világ minden tájáról, az Egyesült Államoktól, Brazílián, Argentínán keresztül a távoli Kínából, Japánból, számos arab országból, Afrikából, és természetesen Európából. Hazánkat is népes küldöttség képviselte. A fővárosból több mint negyedszázan neveztek a szenior világbajnokságra, de vidékiek is szép számmal utaztak az ázsiai országba, néhányan közülük a hozzánk közelebbi Szentesről, Hódmezővásárhelyről.

Az Európa- és világbajnokságokon országuk mellett klubjukat is képviselik a versenyzők, hazánkból a legeredményesebben a Törökbálinti Szenior Úszó Club szerepelt, 23 fős küldöttségük a magyarok által megszerzett 60 éremből 39-et nyert, és egy világbajnoki csúcsot, valamint 12 országos csúcsot sikerült megdönteniük.

Békés vármegyét az idei eseményen egyetlen versenyző, a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesületből Pappné dr. Marik Sarolta képviselte. A 68 esztendős utazó nagykövetünknek ez a volt a 11. világeseménye. Időnként kiújuló betegsége ellenére remekül helyt állt, három versenyszámban indult, és mindháromban az első nyolc közé jutott. Nevezetesen a IX. korcsoportban (65-69 évesek kategóriája) a 100 méteres pillangóúszásban 1:50,81 perccel nyolcadik, a 200 méteres távon 4:04,01 perccel hatodik, valamint a 400 méteres vegyesúszásban 8:53,09-cel nyolcadik lett.

Pappné dr. Marik Sarolta a világbajnokság kabalafiguráival a dohai világbajnokságon

– Tizenegy világeseményen vettél részt a dohaival együtt. Melyek voltak ezek?

– Először 1999-ben Innsbruckban vettem részt egy Európa-bajnokságon, majd tíz év szünet következett. Ezt követően 2009-től további öt kontinensbajnokságon, a mostanival együtt három világbajnokságon, valamint három EMG-n (európai olimpiai játékok). Ez utóbbiakon 30-35 sportág képviselői versenyeznek.

– Hogyan jött az ötlet, hogy az eddigiek közül a legtávolabbra eső Doháig meg sem állsz?

– Tavaly októberben döntöttem el, hogy ekkora utat is bevállalok, s hogy meg ne másítsam elhatározásomat, még azon a héten megvettem a repülőjegyet. Nyugdíjas vagyok már, de a gyermekeim és jelképesen a még nagyon apró unokáim is hozzájárultak, pontosabban erre az időre lemondtak a segítségemről.

– Most csak a vizes sportágak vetélkedtek Dohában, mégis közel ötezer indulót regisztráltak…

– A szervezők szomorúak voltak, mert a korábbi világesemények létszámához viszonyítva most csak ennyien érkeztek Katarba. Ezért a szokásos kétmedencés vb-t ezúttal csak egy medencében rendezték meg, igaz, reggel hat órától késő estig zajlottak a futamok. Viszont ugyanaz a versenybíróság volt a közreműködő, mint a profik vb-viadalán. A győztesek ugyanarra a dobogóra állhattak, mint a „nagyok”.

– A fotókat elnézve, csodálatos környezet fogadott benneteket.

– Tény, egy fél Békéscsaba méretű sportkomplexum várta a részvevőket, az úgynevezett Aspire park. Itt négy fedett 50 méteres, egy nyitott ötvenes és három műugró medence állt a rendelkezésünkre. De volt itt több tucat foci-, kézilabda-, kosárlabda­-, röplabdapálya, méretes stadion, nem beszélve a további egyéni sportágakat kiszolgáló létesítményről. Az egész olyan, mint gyöngyházak kagylói – sorozatban.

– Hány napig tartott a világbajnokság?

– Összesen tíz, ebből az úszóké hat napon át zajlott, mint említettem, napestig. Iszonyatos eredmények születtek, voltak olyan „öregek”, akik a fiatalokat meghazudtoló időket úsztak. Csak egy példa: a 70-75 évesek kategóriájában a férfiak 50 méteres gyorsúszásában az első húsz helyezett 30 másodpercen belül repesztett.

– Szenior viadalról lévén szó, mennyi idősek voltak a legöregebbek?

– Egy spanyol hölgy közelebb volt a százhoz, mint a kilencvenhez. De többen is akadtak, akik elmúltak kilencven évesek

– Irigylésre méltó lehetőség és körülmény…

– Mindent csak dicsérni lehet. Bár szigorú volt a beléptetési rendszer, ettől függetlenül nagyon szépen szervezett és gördülékeny volt a csaknem ötezer résztvevőt megmozgató egész világbajnokság. Érdekes módon, nem engedték meg, hogy a versenyterületre ételt, italt bevigyünk, ám, aki oda belépett, minden jóval ellátták, volt evi, ivi dögivel. Ami pedig az eredményességemet illeti, maximálisan elégedett vagyok, hiszen ilyen népes mezőnyben nyolc közé kerülni nagyszerű dolog.