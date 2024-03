Az utóbbi évek legszínvonalasabb fekvenyomó magyar bajnokságának adott otthont a Marvel Team SE szervezésében Vésztő városa. A nemrégiben átadott Szabó Pál Általános Iskola és AMI tornacsarnokában a női, férfi open, ifjúsági, junior és masters egyéni, valamint a masters paraerőemelő fekvenyomásban hirdettek győztest és gazdára lelt a legjobb felnőttcsapatnak járó trófea is. Az országos bajnokságra több mint 200 nevezés érkezett, így a két platformon zajlott a verseny.

A békéscsabai csapat

A csapatbajnokságot a férfiaknál a vésztői Marvel Team SE nyerte meg, története során 14. alkalommal. A vésztőiek 12 arany, 7 ezüst és 7 bronzéremmel zárták a bajnokságot. A paraerőemelő versenyzők között a vésztői Gajdács Ferenc a 80 kg-os kategóriában 155 kg-al aranyérmet szerzett.

– Az utóbbi évek legszínvonalasabb magyar bajnokságán vagyunk túl – erősítette meg Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke, aki maga is versenyzett és súlycsoportjában győzött is. – Kiemelném a vésztői Cserna János teljesítményét, aki ötvenöt évesen nem a mastersban, hanem a felnőtteknél indulva szerzett aranyérmet. A budapesti Susa Olivér a 105 kilósok között tizenkilenc évesen a felnőttek között érte el 228,5 kg-al országos rekordot.

A vésztői csapat

Vésztői eredmények. Nők. Junior. –63 kg: 1. Bécsi Barbara 67,5 kg. Abszolút: 2. hely. Férfiak. Felnőtt csapatbajnokság: 1. Marvel Team SE. Egyéni. Masters I. –66 kg: 1. Botta Péter 122,5 kg. Felnőtt: 3. hely. –74 kg: 1. Tóth László 155 kg. Felnőtt: 1. hely. –83 kg: 4. Szőke Endre 110 kg. –93 kg: 1. Berke Lóránd 175 kg. Abszolút: 3. hely. Felnőtt: 2. hely. Masters II. –93 kg: 3. Mikó Imre 132,5 kg. Felnőtt. –83 kg: 2. Szívós Ádám 170 kg, 4. Balog Nátán 160 kg. –93 kg: 1. Nemes Róbert 182,5 kg. -120 kg: 1. Kőmíves Dávid 225 kg. Abszolút: 3. hely. +120 kg: 1. Cserna János 215 kg, 3. Csüllög Béla 205 kg.

Junior. –83 kg: 6. Jámbor István Bendegúz 95 kg. Ifjúsági. –66 kg: 1. Balogh Vencel 125 kg. Ifjúsági abszolút 1. hely. Felnőtt: 2. hely. –66 kg: 2. Szabó Dániel 85 kg. –74 kg: 1. Seregély Máté Antal 110 kg, 2. Tóth Imre 105 kg, 3. Faragó Márk Attila 100 kg, 5. Forrás Balázs. –83 kg: 1. Szűcs Kristóf Márk 132,5 kg. Ifjúsági abszolút: 2. hely. –93 kg: 3. Vass Roccó 115 kg.

A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE fekvenyomói közül az élete első versenyén induló Babinszki Barbara az ifjúsági +84 kg-ban ugyanúgy 65 kg-ot teljesített, mint klubtársa, Mucsi Noémi, ám a könnyebb testsúly miatt övé lett az aranyérem. A junior 84 kg-ban Petri Regina magyar bajnok lett 62,5 kilóval. A masters versenyző Schneider Erzsébet 84 kg-os kategóriában 67,5 kg-os nyomásával szintén bajnokként zárta a versenyt a mastersben és felnőttek között is. A felnőtt +84 kg-ban Szabó Ágnes 145 kilóval megnyerte a kategóriát és abszolútban is bajnokként is végzett, míg csapattársa, Lovas Mónika a dobogó második fokára állhatott 130 kg-os eredményével, és abszolútban is második lett. A női csapat bajnokként zárta a versenyt.

A férfiaknál az ifjúsági 83 kg-os súlycsoportban Molnár Zsolt szoros versenyben, 122,5 kg-mal ezüstérmet szerzett, az ifik abszolút versenyében harmadik lett. Az ifjúsági korú, de felnőtt 59-ben induló Sajben Dániel nem talált legyőzőre, aki az egyéni csúcsot jelentő 100 kilót nyomott, ami a pályafutása harmadik felnőtt raw magyar bajnoki címét. Az örök fiatal Pluhár János masters III 83 kg-os kategóriájában győzött 92,5 kg-os nyomásával.

A békéscsabai egyesület összesen 14 dobogós helyezést ért el a fekvenyomó ob-n.

A Gyoma Gym SE és az Orosházi Toldi SE is két-két első hellyel büszkélkedhet.

Eredményeik. Gyoma Gym SE. Masters I. 93 kg: 3. Neibort Sándor 120 kg. 120 kg: 4. Kézi Zoltán 152,5 kg. Masters III. 105 kg: 1. Torma Lajos 120 kg. Junior. 66 kg: 1. Mahler Máté 75 kg. Ifjúsági. 74 kg: 4. Magyar Péter 90 kg.

Orosházi Toldi SE. Junior. 83 kg: 1. Bálint Patrik 160 kg. Abszolút: 1. hely. Masters II. +120 kg: 1. Bodnár István 162,5 kg.