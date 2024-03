Két napra tagolódik a program a második vonalban, ahol szombaton és vasárnap is három-három találkozót rendeznek, míg az Elek–Mezőkovácsháza találkozón a határvárosiak játék nélkül zsebelik be a három pontot a látogatók kiállási nehézségei miatt, hiába ajánlottak több másik lehetőséget a vendégek számára. A párharcok közül a megyeri ütközet tűnik a legveretesebbnek, bár a dobogós ványaiak számára sem lesz sétagalopp a berényi fellépés.

A 16. forduló programja. Március 23., szombat, 10.00: OMTK-Rákóczi (11.)–Kondorosi TE (1.). 11.30: Mezőmegyer SE (2.)–Szabadkígyósi SZSC (6.). 15.00: Mezőberényi LE (8.)–Dévaványai SE (3.). Március 24., vasárnap, 13.00: Békéscsabai MÁV SE (10.)–Békésszentandrási HMSE (4.). 15.00: Füzesgyarmati SK II. (13.)–Dobozi SE (5.), Csabacsűdi GYLSE (9.)–Békési FC (7.). Elmarad: Elek USE (12.)–Mezőkovácsházi TE (14.).

A Vármegyei II./B osztály dobogósai számára komoly erőpróbát tartogat a 13. forduló. A kaszaperiek szomszédvári rangadóra várják az Apácát, a lőkösiek határ menti derbire hivatalosak Battonyára, a komlósiakra pedig a tabellán szomszéd Köröstarcsa vendégeként vár egy nehéznek ígérkező 90 perc.

A 13. forduló programja. Március 23., szombat, 14.00: Battonyai TK (6.)–Lőkösháza KSK (2.). 15.00: Kétegyházi SE (7.)–Kunágotai TE (11.), Köröstarcsai KSK (4.)–Tótkomlósi TC (3.), Újkígyós FC (9.)–Csorvási SK (8.), Kaszaper FC (1.)–Csanádapácai EFC (5.). Március 24., vasárnap, 15.00: Kevermes SE (12.)–Magyarbánhegyesi FC (10.).

A III. osztály Déli csoportjában listavezető Végegyháza csapatára amolyan kötelező feladat vár az alsóházi riválisa otthonában, két közvetlen riválisa viszont egymással néz szembe Kamuton, azaz biztosan lesz olyan dobogósok, amely pontokat hullajt hétvégén.

A Déli csoport 18. fordulóra eső programja. Március 23., szombat, 15.00: Gádorosi LSE (4.)–Mezőmegyer SE II. (5.), Kamuti SK (2.)–Békéssámsoni SK (3.), Telekgerendási LSC (8.)–Végegyházi SE (1.). Március 24., vasárnap, 11.00: Kardos KSK (7).–Gerlai SE (9.). Szabadnapos: Medgyesegyháza SE (6.).

Északon a csúcsrangadót hazai környezetben elveszítő Vésztőre újabb „rázós” meccs vár a dobogón közvetlenül mögötte álló Zsadány otthonában. Riválisaik csatáját kihasználva, a keresztúriak a Kinizsi elleni hazai szomszédvári derbin javíthatják tovább a listavezető pozíciót.

Az Északi csoport, 14. fordulóra eső programja. Március 23., szombat, 15.00: Csárdaszállási SZSK (8.)–Okány KSK (6.), Zsadányi KSE (3.)–Vésztői TK (2.), Bucsa SE (5.)–Kötegyáni FC (7.), Sarkadkeresztúri SE (1.)–Sarkadi KLE (4.).