A BRSE honlapján így emlékeztek a játékosok és a vezetőedző

Bodnár Dorottya:

– Hogy az igazat megvalljam, régen volt már az a bizonyos első bajnoki cím, azóta több száz győztes mérkőzésen vagyunk túl és további 4 bajnoki serleggel bővült a vitrin. Annyira emlékszem, hogy 2–0-s előnnyel mentünk a párharcba, ami rendkívül meglepő volt, hiszen nem számítottunk esélyesnek. A bajnoki döntő előtt mindenki a Vasast mondta egyértelmű bajnokjelöltnek, nem pedig minket. Borzasztóan kemény csatát hozott az a bizonyos 3. mérkőzés. Több száz szurkoló kísért el minket a Folyondár utcába, hazai hangulatot teremtettek az ellenfél pályáján. Karrierem egyik legemlékezetesebb momentuma is ehhez a találkozóhoz köt: 17:18-os állásnál 6-os helyen támadott Miklai Zsanett hátsósorból, én pedig egyszemélyes falként sáncoltam őt, amely a párharc utolsó pontját is jelentette, hiszen azzal a blokkal megszereztük a bajnoki címet! Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot.

Molcsányi Rita

– Abban az évben 3. helyen zártuk a bajnokság alapszakaszát, így egyáltalán nem mi voltunk a favoritok a végső győzelemre. A Vasas elleni 3. mérkőzésen hiába volt nálunk 2–0-s előny, közel sem számítottunk arra, hogy idegenben ünnepelhetünk bajnoki címet március 30-án. Abban a szezonban nem volt a keretünkben különösebben kiemelkedő játékos, aki a hátán vitte volna az egész gárdát, inkább a csapatjátékunk és az egymásért küzdés volt az erősségünk. A döntő harmadik meccsén nagyon hullámzó volt a játékunk, 25:7-re nyerte a nyitóetapot a Vasas, majd sikerült felállnunk és 23:25-re hozni a másodikat. A harmadik szettben ismét ellenfelünk dominált és nyert 25:20-ra, de a negyedik felvonásban 16:25-re nyertünk és nálunk volt a lélektani előny a mindent eldöntő játszma előtt. Az ötödikben elhúzott a Vasas, majd visszajöttünk és egymást követték a szettlabdák, hol itt, hol ott. Végül jött az a bizonyos, máig is emlékezetes Bodnár-sánc, amellyel lezártuk a párharcot és bajnoki címet ünnepelhettünk! Fantasztikus érzés volt, hogy megtettünk valamit, ami városunk hírnevét öregbíti és rengeteg csabaiaknak adott hatalmas boldogságot!

Szpin Renáta

– Az első játszmát leszámítva nagyon jól játszottunk, minden labdáért mentünk. Én akkoriban 17 éves voltam, míg Natalija Akimova 40 fölött volt már, de hatalmas segítséget jelentett rutinjával – szenzációs igazolás volt. Óriásit játszott azon a mérkőzésen, mintha még csupán akkor lett volna 20 éves, nagyon jól mezőnyözött és minden labdáért gurult, mi csak pislogtunk. Nagyon jó volt abban az évben a Vasas és én úgy emlékszem, hogy az alapszakaszban kikaptunk tőlük többször is. Stefanik Orsolya, Tálas Zsuzsi, Vacsi Evelin, Miklai Zsanett, de rutinos játékosuk is volt, például a liberójuk, Tóth Andrea személyében. Mindenki elkönyvelte a szezon elején, hogy ők nyernek, tényleg a Vasas volt az esélyese a döntőnek is. Mi pedig csapatként tettük a dolgunkat, küzdöttünk és felborítottuk a papírformát.

Kormos Mihály:

– A mai napig emlékezetes számomra, hogy a mérkőzés kezdete előtt körülbelül 70 perccel elkezdtük a bemelegítést, s már akkor közel 300 csabai szurkoló buzdított minket. A találkozót nem kezdtük jól, a párharc során először mutatta azt a Vasas, amelyre valóban képes volt, mi pedig leggyengébb játékunkkal indítottunk, így 25:7 lett az első szett. Emlékszem, a 2. játékrész kezdete előtt ezt mondtam a lányoknak: „nincs probléma, felejtsétek el, ami történt, a következő játszmában nem fogják tudni hozni azt a játékot, mint az elsőben, mi pedig nem leszünk ennyire gyengék, valahol találkozni fog a két játékerő és onnan már higgadt megoldásokkal ki tudunk egyenlíteni.”

Ez így is lett, szoros játszma után sikerült is. A harmadikban ismét felülkerekedett az ellenfél, de a negyedikben sikerült 16-ra verni őket. A döntő szettben 5:1-gyel kezdett a Vasas, majd 10:10 után átvettük a vezetést. 17:16-nál meccslabdája volt riválisunknak, de Leidgeb Noémi (az ellenfélnek) váratlan védelmi bravúrjai után 17:18-ra vezettünk. Aztán következett a legendás Bodnár-blokk és egymás nyakába ugrottak a lányok, hiszen először a BRSE történelmében, megvolt a bajnoki cím! A mai napig kedves emlékként marad meg számomra ez a szezon, hiszen a rájátszásban 3. helyről indultunk, s a Gödöllő 3:0-s legyőzése után a Vasast is 3:0-ra tudtuk megverni, mondhatni az esélytelenek nyugalmával.