Mivel idén Magyarországon tartják HFT Európa-bajnokságot, ezért az összes hazai versenyző komolyabban veszi az idei viadalokat, szinte minden aktív tereplövész – több mint nyolcvanan voltak – eljött az első fordulóra.

Sutyinszki István győztes szezonkezdése

– Idén is megküzdök a válogatottba kerülésért, ezért minden versenyen az első hat között kell végeznem – jegyezte meg Sutyinszki István. – Mogyoródon szokás szerint nehéz pályát építettek, amit tovább nehezített az erős szél. Ráadásul a fákon még nincsenek levelek, így alig lehetett látni milyen erősen és merről is fúj. Nagyon trükkös volt, de kell a nehézség, mert ez tud felkészíteni minket az Eb-re.

A szarvasi lövőnek nem kezdődött jól a verseny, a nagyon erős szél miatt rögtön az első pályán elhibázta az egyik célt, majd a másodikon mindkettőt.

– Csak ezután mertem kellő mértékben „kitartani” a szélre – beszélt tapasztalatairól Sutyinszki. – Később is folyamatosan csúsztak be hibák, mindig az említett ok miatt. A legnehezebb álló célokból még elhibáztam egyet és kettőt a térdelőkből is. A verseny végét tizenkét hibával, harmincnyolc ponttal zártam. Nagyon elégedetlen voltam, hiszen egy ötvencélos versenyen átlagban öt-hat hibával szoktam végezni, ami elég szokott lenni a dobogós helyezéshez, ehhez képest a tizenkét hiba nagyon sok. Miután leadtuk a pontozólapokat, elkezdtem beszélgetni a többi a versenyzővel, és kiderült, hogy ugyanúgy küzdöttek a széllel és még annyira sem boldogultak vele, mint én, így sikerült megnyernem a versenyt. Nagyon boldog vagyok, hogy a szezonkezdés ilyen jól sikerült.

Sutyinszki István következő versenyére március 24-én, szintén Mogyoródon kerül sor, ahol a másik szakág, a Field Target Magyar Kupa első fordulóját rendezik.