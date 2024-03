Optimum Solar-Békési FKC–Győri ETO-UNI FKC 28–34 (14–17)

Kepess János három gólig jutott a jobbszélen. Archív fotó: Jenei Péter



NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 300 néző. Vezette: Asztalos Zoltán, Szalay Zoltán.

Békés: Takács – Kepess 3, Horváth L. 2, Laufer 3, Dávid 3, Haszilló 2, Fedor 3. Csere: Vígh (kapus), Árpási 2, Mezei 6 (3), Balogh B., Novák Zs. 4, Szabó Zs., Kovács Sz., Novák E., Sütő. Edző: Padla József. A Győr legjobb góldobói: Koncz 7, Ásványi 5, Szabados 4, Mátés 4 (2).

Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.

A hibák és a kapus teljesítmények miatt sokáig nehezen születtek a találatok. Kezdettől szorosan alakult az állás, a házigazdák egy időben Mezei Richárd büntetőivel, majd Fedor szélső góljaival tartották a lépést az élvonal felé öles léptekkel haladó Győrrel. A félidő felét átlépve, 8–10-es állásnál a vendégek először léptek el kettővel. Bár a békésiek gólra góllal válaszoltak, az egyenlítésre nem hagyott sanszot a jól támadó ellenfelük. A játékrész végén pedig ezzel tudták tovább nyitni az ollót (29. p. 13–17).

A térfélcserét követően mintha az öltözőben maradtak volna a házigazdák. Koncz találatára Kepess még válaszolt az elején, de azután egy közel 7 perces békési gólcsend következett, amit egy ötös szériával kihasználva, jelentős előny birtokába került a Győr (15–23). Novák Zsolt duplájával átmenetileg sikerült megállítani a kedvezőtlen trendet, de mivel a hazaiak támadójátéka továbbra is döcögött, különbség egyre csak nőtt a felek között (43. p.: 16–26). Padla József időkérése jótékony hatást fejtett ki, ami kezdetben a szinten tartásra volt elégséges, később viszont a védőmunka javulásával a különbség csökkentésére is. A Győr stabilan játszott – még ha az 58. perc végére le is feleződött a korábbi legnagyobb fórja –, a győzelméhez a második játékrész alapján kétség sem férhetett.

Padla József: – Az első húsz percben jól tartottuk magunkat, azonban érezhető volt, hogy az ellenfelünk nagyobb merítési lehetőséggel bír. A második félidőben ez meg is mutatkozott. Küzdöttünk, ami ma ennyire volt elegendő.