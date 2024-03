Nem akarják elmulasztani a sanszot, hogy ráadásul még saját közönségük előtt hajthassanak végre történelmi tettet, és a döntőbe vezessék a együttesüket. A héten már egyfajta „toborzást” is végeztek, a kaposvári játékosok nyakukba vették a várost és tiszteletjegyekkel invitálták a helyieket a Kaposvár Arénába.

– Szeretnénk folytatni a következő összecsapás során, hogy lehetőségünk nyíljon akár a hazai közönség előtt is ünnepelni egy döntőbe jutást, de ettől függetlenül nem hiszen, hogy rajtunk lenne a nyomás, hiszen kettő nullára vezetünk, és pontosan tudjuk, hogy a következő mérkőzésen is ezzel a tűzzel és elszántsággal kell belevetni magunkat a mérkőzésbe! Tudjuk, hogy sokat kell még dolgoznunk, pontról pontra kell küzdenünk Kaposváron is, hogy még egy mérkőzést nyerjünk! – mindezt a KRNRC portugál csapatkapitánya, Marta Hurst nyilatkozta.

Tóth Gábor, a Swietelsky-Békéscsaba vezetőedzője nem tudott mást mondani a szerdai vesztes ütközet után, mint hogy „Nincs más hátra, mint mindent egy lapra feltéve harcolni vasárnap!”

Az elszántsággal bizonyára nem lesz gond, azzal az előző két mérkőzésen sem volt. Három évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy a Békéscsaba hátrányba került – szintén a Kaposvár ellen – egy olyan párharcban, amit még nem a fináléban vívott. Akkor sikerült megfordítani az állást, most azonban két vesztes meccs után ez már igazi bravúrnak számítana. Szerdán a csabai csapat a második szettben – amikor sorozatban 13 pontot ért el vendége ellen – megmutatta, hogy mit tud, hogy milyen tűzzel tud játszani. Ha ezt Kaposváron több játszmán keresztül képes bemutatni, akkor jövő csütörtökön folytathatja a párharcot.

A vasárnap 16 órakor kezdődő mérkőzést – melyet az M4 Sport élőben közvetít – Szabó Péter és Bátkai-Katona Ágnes vezeti.