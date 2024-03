A sárrétiek bíznak a szoros eredményben, a fürdővárosiak pedig nem szeretnék, ha megszakadna az elképesztő 18 meccses veretlenségi sorozatuk.

Március 30., szombat, 15.00

Szeghalmi FC (6.)–Gyulai TFC (1.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Azt hiszem felesleges méltatni hétvégi ellenfelünk játékerejét, elég rápillantani a tabellára. A legjobb tudásunk szerint igyekszünk felkészülni, meglátjuk, mire lesz ez elég. Eltiltottunk nincs, néhányan kisebb sérüléssel bajlódnak, szombatig eldől az állapotuk. Igazán jó időjárásra van kilátás, s ez, valamint a tavaszi jó szereplésünk remélhetőleg sok nézőt vonz a lelátóra, szeretnénk tűzbe hozni őket, számítunk a buzdításukra! Szeretnénk szoros, jó találkozót játszani.

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Veszélyes ellenfélről beszélünk, amely tavasszal egészen kiválóan szerepel. Két közvetlen riválisuk legyőzése mellett az Előre II. ellen értek el bravúrt. Zárt, fegyelmezett védekezésből indulva vezetik a támadásaikat. Meghatározó játékosuk, Jánovszki László a nyáron még velünk készült, ám végül Szeghalmon folytatta a játékot. Megfelelően fel vagyunk készülve, és a három pont reményében megyünk Szeghalomba. A sérült Szabó Zsombor és Füstös Krisztián nem nem fog velünk tartani, de Repisky Dániel sérülése sem jött még rendbe.

Szarvasi FC (2.)–Jamina SE (9.)

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Nem biztos, hogy a legjobbkor jött a szünet, de bízom benne, hogy a csapat még jobban várja így a meccset. Lépéselőnyben vagyunk az ezüstért, de arra számítok, hogy az Orosháza majdnem minden meccsét megnyeri, úgyhogy nekünk a saját meccseinkre kell koncentrálnunk. A Jamina egy nagyon szervezett, szívós csapat, minden erőnkkel azon leszünk, hogy feltörjük a védekezésüket és itthon tartsuk a három pontot.

Mezőhegyesi SE (5.)–Nagyszénás SE (7.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Az elmúlt heti játékunk rendben volt, ebből kell tovább építkeznünk az elkövetkezendő hetekben. A harmadik egymás elleni mérkőzésünk jön a Szénással és mi ezúttal is azon leszünk, hogy a saját elképzeléseinket vigyük a pályára, a tőlünk elvárható legmagasabb szinten. Tavasszal eddig többnyire idegenben szerepeltünk, ezért bízom benne, hogy feldobja a fiúkat az is, hogy újra hazai pályán játszhatnak.

Orosházi MTK-ULE (3.)–Medgyesbodzás SE (8.)

Bordás Dániel, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Szeretném, ha a Nagyszénás elleni sikerrel egy győzelmi sorozat kezdődne meg. Az előre játékban vártam előrelépést és a védekezést szerettem volna, ha stabilabbá válik. A szezon hátralévő részében ki akarjuk hozni a maximumot, ami a bajnokságban az ezüstérem, a megyei kupában az arany megszerzése jelentené.

Március 31., vasárnap, 16.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (4.)–Gyomaendrődi FC (10.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – A gyomaiak kezdenek a mumusunkká válni, mivel az első fordulóban és az egyik edzőmeccsen is kikaptunk tőlük. Jó csapatról beszélünk, tele több olyan fiatallal, akik közül néhányan ifiszinten nálunk is megfordultak. A felnőttekkel a kapus Czinanó Antal és talán Szabó Csaba kivételével senkivel nem tudunk számolni. A két ificsapat pénteken, illetve szombaton játszik, így rájuk alapozzuk a vasárnap pályára lépő csapatunkat, amellyel próbáljuk megközelíteni a harmadik helyet, mai egyáltalán nem lesz könnyű, ezért is kell az ilyen mérkőzéseket is megnyerni.