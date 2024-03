Pénzügyőr SE–Békéscsabai KK 62-68 (13-12, 16-16, 16-22, 17-18)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Budapest, 50 néző. Vezette: Gaál, Szalai, Tóth Kitti.

Pénzügyőr: DR. SZEKERES 4, Nemes 2, Horvat 6, Kerkai 15/3, Tóth K. 10. Csere: Magda, Egervári 4, BARÓCSI 15/6, Erdei 5/3, Ratiani 1, Béres. Edző: Király Márió.

Békéscsaba: SUCOV 15/3, VARGA Á. 19/6, VARGA Z. 11/6, Vodila 4, HAJDU 14. Csere: Balog G., Cvijin 5/3, Vágvölgyi, Scherber, Fábián. Edző: Vuk Pavlovics.

A csabaiak jó védekezéssel és Hajdu Márton centerjátékával 7-2-es etappal kezdték a meccset, ám az 5. perctől látványosan elakadt a pontgyártás, ezt kihasználva a Pénzügyőr előnyt szerzett a második negyedre. Ekkor is nehezen születtek a csabai kosarak, de jó védekezéssel ellensúlyozni tudták ezt a vendégek. A 14. minutában Varga Zalán triplája lendítette át őket a holtponton, aki mellé Nikola Sucov is felnőtt ponterőben. Hogy a szünetre mégis maradt a minimális hazai fór, az Tóth Kornél eredményes center munkájának volt köszönhető.

A második félidőt is a hazaiak indították jobban az addigi legnagyobb fórt alakítva ki 36-30-nál. A csabaiak jó védekezéssel tartották a lépést, a támadásban viszont sokat hibáztak. A negyed közepén Sucov trojkája jelentette a harci kürt hangját, mellé Varga Ákos is betársult a pontgyártásba, ennek jótékony hatásaként 5 pontos előnyt csikartak ki a meccs záró szakaszára. Ezt két triplával stabilizálták, de a Pénzügyőr 47-56-os állásról is visszakapaszkodott. A legjobbkor jött Cvijin duplája, ám a házigazdák 56-65-ről is visszajöttek egy támadásnyira. Izgalmas finisben a vendégek végül büntetőzésben is felülmúlták ellenfelüket, ezzel zsinórban ötödik győzelmüket könyvelhették el.