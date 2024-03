A hétvégi tápiószentmártoni fedeles fogathajtó döntő előtt a napokban több Békés vármegyei versenyzőnek is kiváló alkalom kínálkozott arra, hogy felmérjék tudásukat. A hortobágyi fedeles viadalon többen is szép eredménnyel rukkoltak elő, közülük is kiemelkedik a újkígyósi Makoviczki Fanni győzelme az egyesfogatoknál.

Egyesfogat: 1. Makoviczki Fanni (Aranykalász Lovas Club, Újkígyós). Kettesfogat A és B kategória: 3. Makoviczki Richárd, 7. ifj. Makoviczki Zoltán (mindkettő Aranykalász Lovas Club, Újkígyós). (Aranykalász Lovas Club, Újkígyós). Kettesfogat C kategória: 5. Kele Gábor (Lovas és Fogat SZI SE), 6. Kele Gábor. Fedeles póni kettesfogat: 3. Csiki Zoltán Széchenyi LE, Kondoros).