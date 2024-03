Két hét szünet után lépett ismét pályára a Békéscsabai RSE női csapata az NB I.-es bajnokságban, mégpedig a rivális Vidux-Szegedi RSE otthonában. Jól kezdődött a mérkőzés a vendégek szempontjából, hiszen megnyerték az első két játékot, de a harmadik játszmától visszaesett a kulcsjátékosok teljesítménye is, a szegediek pedig fellelkesedtek, kiegyenlítettek és a döntő szettet is megnyerték, otthon tartva két pontot.

Forrás: Hunvolley Facebook-oldala

Nagy Attila: – Az első két megnyert szett után visszaesett a csapat teljesítménye, többen is alulmúlták magukat. Ellenfelünknek ez élet-halál harc volt, ennek megfelelően küzdött is. Sajnos ez a mi oldalunkon nem volt elmondható, az eredményen ez meg is látszik.

Vidux-Szegedi RSE–Békéscsabai Röplabda SE 3:2 (–19, –18, 18, 17, 20, 9)

NB I.-es női mérkőzés. Szeged, 100 néző. V.: Barabás, Ladányi. Békéscsaba: Budai 17, Mészáros 2, Fekete G. 17, Gajdács 12, Eged 4, Fekete R. Cs.: Erdei, Nánási (liberók), Szatmári 6, Gergácz, László 2. Edző: Nagy Attila.

A bajnokság állása: 1. Vasas 49 (53:15, 19 mérk.), 2. TFSE 47 pont (48:15, 18), 3. BVSC-Zugló 42 (47:19, 18), 4. Gödöllő 36 (42:27, 18), 5. VEHIR-VESC 35 (40:27, 18), 6. Békéscsaba 22 (31:40, 18), 7. Szeged 19 (27:45, 19), 8. Budaörs 19 (27:42, 18), 9. UTE U21 13 (23:51, 19), 10. MTK 12 (22:47, 18), 11. Kispest 9 (19:51, 19).