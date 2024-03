Nagyon vehemensen kezdtek a csapatok. A Csaba összehozott egy hárompontos előnyt, ami azonban pillanatok alatt elolvadt, többek között Szedmák Réka blokkjainak is köszönhetően. Tóth Gábor először 9:7-es somogyi előnynél kért időt, hogy kicsit megtörjön a kaposváriak lendülete. A bele-belehibázó Dominika Strumilo helyére beküldte Glemboczki Zórát. A vendégek azonban nagy tűzzel játszottak, a kékek pedig elbizonytalanodtak, 13:17-nél jött az újabb hazai időkérés. Az egyik labda hosszú, a másik széles, egyszerűen semmi nem jött be a csabaiaknak, az olló meg csak nyílt. A sárga-feketéknek 9 (!) szettlabdája volt, a következő labdamenetben pedig a brazil Dias bombája pedig máris véget vetett ennek a felvonásnak.

Swietelsky-Békéscsaba–Kaposvári NRC 1:3

Fotó: Imre György

Mintha egy kicsit másabb felfogásban folytatta volna a mérkőzést a BRSE, Margarita Stepanenko mellett az addig észrevétlen Miroszlava Paszkova-Kaneva is aktivizálta magát, csapata pedig egy négyes sorozattal ellépett négy ponttal. A somogyiak kihasználva a csabaiak hibáját szintén egy négyessel válaszoltak. Végre a hazai oldalon jöttek a blokkok (nem kevesebb, mint hat) is, és Kotormán Réka révén egy ász, majd egy 13:0-s (!) sorozattal szinte elsöpörték vendégeiket. Stepanenko pontjával 11 szettlabdájuk lett, igaz az egyenlítést jelentő pont csak nehezen, a 6. próbálkozás után jött össze.

Mintha egy hullámvasúton ült volna a csabai együttes, a 3. szett elején éppen a mélységekben járt. Amikor azonban a hálónál is jól mentek a dolgok, a csapat is feljebb kapaszkodott. A bosszantó hibák azonban nem fogytak, a KRNRC így őrizni tudta 3-4 pontos előnyét. Tóth Gábor 8:12-nél bosszúsan rendelte magához tanítványait. A különbség kemény munka után a játszma hajrájához közeledve kezdett el fogyni, mínusz hatról mínusz egyre zárkózott fel a BRSE. A csapat tényleg mindent megpróbált, Paszkova például egy elérhetetlen labda után rohanva kis híján összetörte magát. Három játszmalabdája volt a vendégeknek, de a csabaiak fordítottak, és ötször is a szettért nyithattak, majd ezután kétszer a vendégek, végül Glemboczki Zóra hosszú labdája tett pontot a maratoni etap végére.

A negyedik játszma elején is KRNRC dominált, 4:8-as állásnál a hazai trénernek időt is kellett kérnie. A Csaba újra és újra visszazárkózott, 13-nál pedig ki is egyenlített. Átlendülni azonban nem tudtak a holtponton, a somogyiak mindig újítottak és a hajrára összehoztak egy ötpontos előnyt, amit a legvégén még tovább tudtak növelni, győzött a Kaposvár és ha vasárnap nyer, döntős.

Az egyik fél három győzelméig tartó elődöntő állása: 2–0 a Kaposvár javára.

Tóth Gábor: – A mérkőzés fordulópontja az volt, amikor a harmadik etapban többször támadtunk szettlabdánál, de nem tudtuk értékesíteni. Nincs más hátra, mint mindent egy lapra feltéve harcolni vasárnap!

Vincent Lacombe: – Készen állunk az ilyen szoros mérkőzésekre és az ehhez hasonló kihívásokra. Nincs vesztenivalónk, örülünk, hogy itt vagyunk, és bár nem voltunk ma olyan jók, a playoffban csak az számít, hogy nyerjünk. A harmadik szett végén megtaláltuk a megoldást és ez volt a kulcs.

Swietelsky-Békéscsaba–Kaposvári NRC 1:3 (–15, 18, –30, –19)

Extraliga női mérkőzés, elődöntő, 2. találkozó. Békéscsaba, 900 néző. V.: Jámbor, Villás.

Békéscsaba: Paszkova-Kaneva 18 Pintér A. 12, Stepanenko 16, Strumilo 7, Kump 6, Aydinogullari. Csere: Molcsányi (liberó), Glemboczki 9, Kotormán 1. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Kaposvár: Radnai Luca 3, Dias 19, Hurst 11, Vilvert 15, Martin 1, Szedmák 19. Csere: Rády (liberó), Godó, Maiorano, Nicolai 2. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Az eredmény alakulása

1. szett: 6:3, 11:15, 14:22. 2. szett: 3:1, 8:4, 8:8, 22:10, 24:17. 3. szett: 1:5, 7:8, 9:14, 12:18, 20:21, 21:24, 25:24, 29:28, 30:31. 4. szett: 4:8, 7:8, 8:11, 13:13, 14:17, 18:23.