Az idősebbek közül még sokan emlékezhetnek Ervin bácsira, akinek kezei alatt több százan tanultak meg úszni. Ám nemcsak kezdőkkel foglalkozott, amit bizonyít: válogatott kerettagokat, magyar bajnoki dobogós versenyzőket nevelt ki több évtizedes edzősége idején. Ezek egyike az a Juhászné Tóth Margit is, aki a néhai Marik Lászlótól vette át a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület elnöki posztját. Nem véletlen, hogy nemcsak a mesterre emlékeztek a kétnapos viadalon, hanem az egykori elnök előtt is tisztelegtek azzal, hogy az 50 méteres gyorsúszó számot a neve alatti emlékversenyként bonyolítják le már évek óta.

Több mint százötvenen tempóztak az Árpád fürdőben. Fotó: Kiss Zoltán



A 32 tagú házigazda egyesületből nem mindenkinek adatott meg, hogy elinduljon a versenyen, ugyanis mint rendezők, feladatokat kaptak a lebonyolításban, úgy mint időmérők, indítóbírók, hangosbeszélő, stílusbíró és sorolhatnánk. Ám akadt olyan, aki egy-két percre félretette a stopperórát, pontosabban ideiglenesen átadta egy klubtársnak, hogy mégis ott legyen az indulók között. Ezek egyike volt például Pappné dr. Marik Sarolta, aki éppen hogy visszaérkezett a sikeres katari (dohai) szenior világbajnokságról, és most is bezsebelt több aranyérmet.

A jubileumi viadalon számos versenyszámot bonyolítottak le, ezek közül azonban kettő kiemelkedett a mezőnyből. Az egyik a 400 méteres gyorsúszás, amely Gáspár Ervin-emlékfutamként is zajlott. Itt az úgynevezett Dekatlon tábla alapján abszolút győztest is hirdettek, vagyis a 13 korcsoportból a legjobban teljesítő egy külön kupát vehetett át. A férfiaknál a Békéscsabáról indult, ma hódmezővásárhelyi színekben versenyző Okos Ákos érdemelte ki, megelőzve a kecskeméti Hajdú Lászlót és a nyíregyházi Cseh Imrét. Hajdú László kissé bosszankodhatott, ugyanis az előző két esztendőben ő győzött, s ha harmadszorra is az első helyen végzett volna, végleg elnyerhette volna a kupát. A lányoknál a fiúgyőztes testvére, az ugyancsak egykori békéscsabai Okos Glória (Hódmezővásárhely) nyert a nyíregyházi dr. Szokol Dianna és a szentesi, egykori remek vízilabdázó, Pengő Erzsébet előtt.

Maradva az emlékfutamoknál, mint fentebb írtuk, az 50 méteres férfi gyorsúszást Marik László-emlékfutamnak nevezték el. Ebben is az abszolút legjobbat díjazták, amit a törökbálinti Erdélyi Ferenc érdemelt ki a gyulai dr. Legeza László és a kecskeméti Hajdú László előtt.

Kupaversenyről lévén szó, pontverseny végeredményt is hirdettek, amelyet a Hód-Triatlon és Öttusa Klub nyert meg 8849 ponttal, megelőzve a házigazda Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület csapatát (5810) és a Szentesi Delfin Sportklubot (4959). A további megyeiek közül a Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub a 6. helyen kötött ki (3267), a Tótkomlósi Rozmárok pedig a 9. helyen zártak (2904). A trófeát a néhai klubelnök, Marik László fia, az egykori NB I-es labdarúgó, ifjabb Marik László adta át a győzteseknek.

Az első napi versenyt követően zenés vacsorára invitálta a csabai egyesület a résztvevőket, akik szinte teljes létszámban átvonultak a Király étterembe, ahol az evi-ivi mellett tombola sorsolásra is sor került, az aktívabbak pedig tánccal múlatták az időt. A résztvevők egyöntetűen állították: remek hangulatú volt a kétnapos esemény, és jövőre is visszatérnek Békéscsabára.