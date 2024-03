A 17 esztendős center negyedikes korában ment el először egy edzésre Gödöllőn.

– Testnevelésórára eljött egy edző, és akiknek jók voltak az adottságai, azoknak adott egy papírt, hogy alkalmasak lehetnek a röplabdára. Előtte jó pár évig táncoltam, aztán ezeket párhuzamosan csináltam, de eljött az idő, amikor döntenem kellett, én pedig a röplabdát választottam – mondta a tehetséges röplabdázó.

Mikus Ninát 2022-ben Nagy Attila, a BRSE utánpótlás szakmai igazgatója kereste meg, hogy lenne-e kedve Békéscsabán folytatni.

– Júniusban eljöttem egy próbaedzésre, és bár arra számítottam, hogy ez a saját korosztályommal lesz, nem így történt. Molcsányi Ritáékkal edzhettem, egyből bedobtak a mélyvízbe, és nagyon tetszett, úgyhogy belevágtam és augusztusban ideköltöztem.

A fiatal játékos elismerte, hogy nem volt egyszerű az önállósodás, de hamar belejött.

– Izgalmas, de nagyon szeretem, a szobatársam az egyik legjobb barátnőm és élvezem az együtt lakást. Nem volt egyszerű hirtelen önállósodni és mindent magamtól megoldani, de viszonylag hamar belejöttem.

A felnőttcsapatban való bemutatkozásról így beszélt:

– Iszonyatosan izgalmas volt. Mielőtt Tóth Gábor vezetőedző először becserélt, azt hittem, hogy nyitással fogok kezdeni, aztán ez szerencsére nem így történt, mert a nyitás nem tartozik a kedvenceim közé. Ezzel szemben egyből a hálónál lehettem, ami még izgalmasabbá tette a dolgot. Hatalmas lehetőséget jelentett, közben a többiek biztattak, nyugtattak, de egyébként is hihetetlenül befogadók és kedvesek voltak.

Azt nem tudja, hogy Bodnár Dorottya sajnálatos sérülése révén az extraligás csapattal maradhat-e az idény végéig, de erre jó esélye van, hiszen a kaposvári első bajnoki elődöntőre is benevezték.

– Szeretném kihozni magamból a maximumot, minél többet fejlődni és tanulni a lányoktól, illetve Tóth Gábortól is. Szeretném sikerrel venni az elődöntőt és bejutni a bajnoki döntőbe. Hosszabb távon pedig addig szeretném űzni ezt a sportot a lehető legmagasabb szinten, amíg csak lehet, mellette pedig szeretnék egyetemre is járni. Itt még nincs konkrét elképzelésem, sok minden érdekel, például a pszichológia, a sportszervezés, de a divat is.