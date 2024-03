Kondorosi TE–Békéscsabai MÁV SE 1–0 (0–0)

A békéscsabai Kovács György és Rafaj Patrik küzd egy labdáért. Fotó: Dinya Magdolna



Vármegyei II./A osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kondoros, 310 néző. Vezette: Baráth János.

Kondoros: Gritta – Rafaj P., Mile, Czvalinga, Rafaj M. (Hanyecz), Csicsely, Mladonyiczki (Buzás), Szebegyinszki B. (Varga E.), Takács (Bákai B.), Paluska, Rafaj R. (Szigeti). Edző: Janis János.

Békéscsabai MÁV: Zelenyánszki K. – Morva, Zsömbörgi, Viczián, Nánási (Lévai), Petri, Szarka, Matuska, Kőszáli (Sipiczki), Zsibrita (Erdélyi, Takács K.), Kovács Gy. Edző: Dohányos Zoltán.

Gólszerző: Csicsely (66.). Kiállítva: Hanyecz (92. – szándékos rúgásért), ill. Zsömbörgi (92. – kakaskodásért).

Janis János: – Talán a szezon eddigi legnehezebb erőpróbáján vagyunk túl. Tipikus egygólos mérkőzésen sikerült itthon tartanunk a három pontot a szervezett és sportszerű vendégcsapat ellen. Örülünk annak, hogy sikerült megállítanunk a Lokit. További sok sikert kívánunk nekik!

Dohányos Zoltán: – Küzdelmes mérkőzésen, sajnos csak megnehezíteni tudtuk a leendő bajnokcsapat dolgát. Kis szerencsével talán egy pontot elvihettünk volna, de így sem dől össze a világ. Sajnálom a mérkőzés végén történteket.

Jankovics László



Mezőkovácsházi TE–Mezőberényi LE 0–2 (0–1)

Mezőkovácsháza, 60 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Mezőkovácsháza: Szokircsák – Jancsó, Csicsely, Kovács M. (Krajcsi), Szabó K. (Nyári), László, Ondos, Bessenyei F., Blahó, Csurár, Andrej. Edző: Matuz Tamás.

Mezőberény: Rau – Machó (Székely), Durkó, Olej T., Zsíros, Gézárt B., Kanó, Szabó Zs., Eged, Burai, Adamik. Edző: Gézárt Zoltán.

Gólszerző: Machó (17.), Adamik (70.).

Matuz Tamás: – Sikerült megnehezíteni a sokkal rutinosabb berényiek dolgát, s ha kicsit jobban odafigyelünk, akár pontot is szerezhettünk volna. Jó hír viszont, hogy újabb fiatal mutatkozott be sikeresen. Jobbulást kívánunk a vendégek sérülést szenvedő játékosának!

Gézárt Zoltán: – A kötelező győzelmek a legnehezebbek. Egy lelkes sportszerű csapatot sikerült legyőzni. Remélem be tudják fejezni a bajnokságot!

Berka István



Következik

A 18. forduló programja. Április 6., szombat. 14.00: Mezőmegyer SE–Mezőkovácsházi TE. 16.30: Békési FC–Dobozi SE, Mezőberényi LE–Elek USE. Április 7., vasárnap, 11.00: Füzesgyarmati SK II.–Kondorosi TE. 13.00: Békéscsabai MÁV SE–Szabadkígyósi SZSC. 14.00: OMTK-Rákóczi–Dévaványai SE. 16.30: Csabacsűdi GYLSE–Békésszentandrási HMSE.