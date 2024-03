Békéscsaba 1912 Előre II.–Orosházi MTK-ULE 0–0

A péntek esti mérkőzésen a küzdelem dominált leginkább. Archív fotó: Bohus Krisztián

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Baráth.

Békéscsaba II.: Czinanó – Futó, Harmati (Ilyés B.), Bacsa, Lauri, Hursán, Pusztai O. (Kurai), Döme (Csikós), Biró, Rostás (Orvos), Farkas Á. Edző: Jakab Péter.

Orosháza: Bordás – Buzai, Ondrejó (Babolek), Szabó Á., Harangozó, Papp M., Darida, Halász (Juhász), Miszlai, Bónus, Szarvas. Edző: Buza Barnabás.

Kiállítva: Szabó Á. (44. – utolsó emberként szabálytalankodott). Jó: Czinanó, Farkas Á., Futó, Bacsa, Harmati, Rostás, ill. Darida, Szarvas, Miszlai.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott kevés helyzettel. Nem sokkal a szünet előtt emberfórba került a hazai együttes, miután az utolsó emberként szabálytalankodó Szabó Ákosnak piros lapot mutatott fel a játékvezető. A vendégek a második játékrész során sem álltak be védekezni, Czinanónak két esetben is nagyot kellett védenie. Jelentős küzdelem folyt, de végül nem bírt egymással a két gárda.

Jakab Péter: – Az osztály színvonalát iramban meghaladta a találkozó. Lehetőség mindkét oldalon akadt a gólszerzésre, talán a fiatalságunknak köszönhetően nem tudtuk érvényre juttatni az emberelőnyünket. Összességében nem lehetek elégedetlen.

Buza Barnabás: – Sajnálom, hogy nem tudtuk három ponttal kezdeni az évet, ezzel sajnos lehet, hogy többet is veszítettünk. Persze, hibáztunk elöl és hátul is, okolhatom a játékosokat, de sajnos a játékvezető sem nem nőtt fel a feladathoz, mérkőzést befolyásoló hibákat követett el. Remélem hogy emiatt ő is ugyanúgy érzi magát, mint ahogyan mi. Tisztában vagyok vele, hogy nincs elég játékvezető a megyében, de a mai meccs sokkal jobbat érdemelt volna.