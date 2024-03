Pénzügyőr SE–Békéscsaba 1912 Előre 0–2 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 400 néző. Vezette: Tóth Tamás (Szabó Ferenc Szilárd, Kovács Zoltán).

Pénzügyőr: Steer – Stoiacovici, Karacs (Molnár M., 69.), Labát, Simon K. – Bene, Tóth K. – Bartos (Qasim, 77.), Kiss D. (Megyeri, 81.), Tóth D. (Zöld, 69.) – Farkas B. (Gajda, 69.). Szakmai vezető: Lászka Balázs. Vezetőedző: Seres Zsolt.

Békéscsaba: Póser – Kovács G., Albert, Bora – Mihály (Komáromi, 48.), Farkas M., Tóth M. (Himics, 80.), Pusztai, Hodonicki (Mikló, 80.) – Zádori (Pintér, 80.), Sármány (Hulicsár, 69.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Zádori (35., 57. – 11-esből).

Csató Sándor és Ozoróczi Gábor elégedett lehetett, hiszen együttesük jól vizsgázott a hosszú felkészülést követően. Fotó: Molnár Balázs

Az első játékrész során a házigazdák nagy akarással pótolták a képzettségbeli elmaradásukat. Bár a csabaiak valamivel többet birtokolták a labdát, és a nagy helyzetek tekintetében is felülmúlták a Pénzügyőrt, Steer Bence kapussal egy kivétellel meggyűlt a bajuk. A 35. percben Zádori fejesével szemben azonban már ő is tehetetlennek bizonyult. Ebben az időszakban már jelentős fölényben voltak a lilák és a szünetig akár újabb gólt is szerezhettek volna. Erre a pillanatra az 57. percig kellett várni, amikor is a jobb széles kilépő Sármányt buktatták a büntetőterületen belül. A 11-est Zádori higgadtan értékesítette. Az utolsó félórában jelentős fölényben játszott az Előre, ám újabb gól már nem született, mint ahogyan a lilák győzelmét sem veszélyeztette semmi.

Jó: Tóth K., Steer, ill. Albert, Bora, Farkas M., Sármány, Zádori.

Csató Sándor: – A hosszú felkészülés után már nagyon vártuk ezt a mérkőzést. Fegyelmezett, harcos ellenféllel játszottunk nehéz talajú pályán, a győzelmünk teljesen megérdemelt. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy Pasaréten is jó hangulatot teremtettek.