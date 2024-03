A viharsarkiak Román Dorina nélkül utaztak el Szabolcsba, aki kisebb sérülés miatt nem tarthatott a csapattal.

Rác Sándor elégedett volt az első kisvárdai mérkőzés után

Az első félidőben több technikai vétett a Békéscsaba, ám a szünet után összeállt a védekezés és a kapusteljesítmény is feljavult, valamint Zadarék kontrákból is eredményesebbek voltak. A horvát játékos sok jó labdát adott és mellette gólokat is lőtt.

A két csapat pénteken 10.30-tól csap ismét össze egymással.

Kisvárda KC–Tappe-Békéscsabai ENKSE 28–29 (15–12)

Felkészülési női mérkőzés, Kisvárda, zárt kapuk mögött. V.: Ignéczi Ivett, Tóth I. Békéscsaba: Pásztor B. – Horváth G., Zadar 4, Özdemir, Mayer 3, Gyimesi 2, Szondi 2. Csere: Szabó D., Madera-Domokos (kapusok), Bencsik-Giricz 3, Aranyi 3, Csáki 1, Bencsik 3, Török F. 3, Borbély 2 (1), Kukely K. 3. Vezetőedző: Rác Sándor. A Kisvárda legjobb dobója: Bucsi 5. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/1.

Rác Sándor: – Edzőmérkőzésről lévén szó, nem az eredményt tartottuk elsődlegesnek. Fontos, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni. Román Dorina nélkül az első húsz percben akadozott a játékunk. Nagyon örülök, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni. Négy-öt összeállítást és többféle játékvariációt kipróbáltunk.