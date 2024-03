Remek ütközetre számíthatnak a szurkolók Szarvason is, ahol a legutóbb botló, fiatal mezőhegyesi csapat teszi tiszteletét

Fehér mezben a rangadóra készülő gyulaiak

Fotó: Bencsik Ádám

Március 16., 15.00

Gyomaendrődi FC (9.)–Jamina SE (8.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Nagyon remélem, hogy meglesznek az első tavaszi pontjaink, ehhez azonban az is kell, hogy a középpályások többet vállaljanak, a passzaik pontosabbak legyenek. A múlt heti nagyszénási mérkőzésen a második félidőben jobban futballoztunk, helyzeteink is voltak. Azt a játékot kellene átmenteni szombatra, s akkor úgy gondolom, megfogható lesz a Jamina. Eltiltottunk, sérültünk és betegünk sincs, vagyis a teljes játékoskerettel várjuk a szombati mérkőzést.

Szarvasi FC (2.)–Mezőhegyesi SE (5.)

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Igaz, hogy a döntetlen reálisabb lett volna, de végig fegyelmezettebbek és egységesebbek voltunk és a sikert is jobban akartuk a hétvégén orosházi ellenfelünknél. A Mezőhegyes ellen muszáj nyerni, hogy értéke legyen a múlt heti győzelmünknek. Nem lesz azonban egyszerű, mert fiatal, jó csapat és jól felkészültek a kiváló edzőjükkel. Polonszki Patrik eltiltása lejárt, így újra számolhatok vele.

Gyulai Termál FC (1.)–Orosházi MTK-ULE (3.)

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Maximálisan oda kell figyelni az Orosháza ellen. Nem gyengültek a télen, minőségi játékosokkal erősítettek. Bár nem úgy sikerült a tavaszi rajtjuk, ahogy várták, pillanatra sem vehetjük félvállról őket. Nekünk magunkkal kell foglalkozni, és ugyanúgy készülni erre a mérkőzésre, mint a többire. Egy-egy figyelmetlenség akár el is döntheti a mérkőzést. Két nagyarányú győzelemmel kezdtük a tavaszt, ami viszont nem fog elkényelmesíteni bennünket. Fizikailag és önbizalom terén is rendben van az együttes. Apróbb sérülések vannak, de azt hiszem, hogy erre a találkozóra mindenki fel fog épülni. Bízom benne, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre, amelynek nemcsak presztízse, hanem még tétje is van.

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Amit el lehetett, azt elrontottunk, remélem, hogy még van visszaút. Elmegyünk Gyulára, lejátsszuk a mérkőzést, de a játékosok – akik az önbecsülésükért is játszanak – döntik el, hogy mi történjen. Mérföldkő lesz ez a mérkőzés.

Nagyszénás SE (6.)–Medgyesbodzás SE (10.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Semmit nem javult a helyzetünk az előző héthez mérten. Ugyanúgy vannak sérültjeink, illetve eltiltottunk, emiatt létszámgondok is gyötörnek bennünket. Nem számítunk könnyű mérkőzésre, amúgy is mindig a kötelező győzelmek a legnehezebbek, de bízunk benne, hogy hazai pályán azért begyűjtjük a három pontot

Március 17., vasárnap, 13.00:

Békéscsaba 1912 Előre II. (4.)–Szeghalmi FC (7.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – A szeghalmi mérkőzés kapcsán van bennem egy kis hiányérzet, mert csak nulla nullát játszottunk velük, bár ki is kaphattunk volna, mert Krnács Richárd büntetőt hárított. Azóta Jánovszki László leigazolásával erősödtek a sárrétiek, akik tavasszal már hat gólt rúgtak, vagyis figyelnünk kell majd a védekezésre. Mivel az U17-esek nem játszanak, így tőlük több pihentebb játékost is bevethetünk. Iramos, jó találkozóra számítok. s ha jó napot fogunk ki, akkor egy jó pályán legyőzhetjük vendégeinket.