Optimum Solar-Békési FKC–Szigetszentmiklósi KSK 22–21 (10–8)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Garai Balázs Róbert, Varasdi Levente Zoltán.

Békés: TAKÁCS – BALOGH B. 2, HASZILLÓ 2, Laufer 2, ÁRPÁSI 3, Mezei 6 (3), Fedor 1. Csere: Vígh (kapus), Dávid, Kepess, Novák Zs., HORVÁTH L. 6, Kovács Sz., Novák E., Sütő, Szabó Zs. Edző: Padla József. A Szigetszentmiklós legjobb góldobói: Turák 4, Gábori 4, Spacsek 3, Nagy Sz. 3, Parzer 3.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/1.

Remek védekezéssel rukkoltak ki a felek, a házigazdák az első tíz percben 5–3-as előnyt tudtak kicsikarni Mezei Richárd és Árpási Patrik duplájával, illetve a kapus, Takács Szabolcs hathatós közreműködésével. Itt azonban el is fogyott a tudományuk támadásban. Bő nyolc percen át nem tudták bevenni a szigetiek kapuját, így csak Takács bravúrjainak köszönhették, hogy az ellenfél minimális különbséggel fordított (5–6). Padla József természetesen játékmegszakítással igyekezett átlendíteni övéit a támadójátékban jelentkező holtponton. Megtette ezt kollégája is, mivel a vendégek sem igazán boldogultak a békési kapu előtt, amit a 10 minutás gólínségük jelzett. A békésiek a félidő utolsó öt percére összekapták magukat és a parádés védőmunka hatására kétgólos előnyt szereztek a szünet utáni folytatásra.

A második játékrészt zsinórban három hazai gól nyitotta, ennek okán a látogatók már a 36. minutában időkérésre kényszerültek (13–8). Az ekkor már támadásban is eredményes hazaiakat ezzel sem tudták kizökkenteni, a félidő közepéig állandósult a 4-5 gólnyi távolság a csapatok között. A vendégeknek volt egy jobb periódusuk, amikor közelebb tudtak kerülni, de azután visszaállt a korábbi trend. Laufer Gábor találatával még az 53. percben is 21–16 volt az állás, amikor a látogatók Turák Félix pontos lövéseivel elkezdték izgalmassá tenni a találkozót. Jött is a hazai időkérés 21–19-es eredménynél, de ezzel sem tudták megtörni a vendégek lendületét. Ismét a mezőny legjobbjának bizonyuló Takács Szabolcs segítette ki társait, aki 22–21-es állásnál kétszer is meggátolta a Szigetszentmiklós egyenlítési kísérletét.

Padla József: – Igazi négypontos rangadót sikerült megnyernünk. Mindkét oldalon kiemelkedően teljesítettek a kapusok és a védekezés dominált. Nagy taktikai csata folyt, időnként görcsös játékkal. Gratulálok a csapatnak, köszönjük a közönségünk biztatását.