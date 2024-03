A gyulaiak még 17 forduló után is veretlenek, kérdés, hogy lesz-e olyan – esetleg az újonc Mezőhegyes – csapat, amelyik megtréfálja együttesüket.

Március 21., csütörtök, 19.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (4.)–Jamina SE (8.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – A jaminaiak korrektek voltak, hogy a kérésünkre belementek a mérkőzés előrehozatalába, ami azt is jelenti, hogy megcseréltük a pályaválasztói jogot. Elsősorban az Előre U19-es csapatára építünk majd, mert a két évvel fiatalabbak fontos kupamérkőzésre készülnek. Nagy eséllyel a felnőttcsapatból is érkeznek a keretünkbe olyan játékosok, akik az NB III.-ban kevesebbet játszottak. Bár legutóbb kikaptunk, nem érzem tragikusnak a vereséget, mert a fiatalok mindent megtettek. A Jamina ellen javítani akarunk, hogy közelebb kerüljünk az Orosházához és leszakítsuk a Mezőhegyest. Titkon vágyunk a harmadik helyre, de ha nem érünk oda, akkor sem keseredünk el, mert esetünkben az a legfontosabb, hogy a fiatal labdarúgóink minél többet játszanak a felnőttközegben is.

Március 23., szombat, 15.00

Gyulai Termál FC (1.)–Mezőhegyesi SE (5.)

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – A Mezőhegyes egy nagyon stabil csapat. Úgy tűnik, hogy a végletek csapata, mert még nincs döntetlenjük, általában mindenkivel szoros meccseket vívnak. Először játszunk majd a centerpályán, remélem, hogy ez majd feldobja a srácokat. Bízom benne, hogy sokan kijönnek majd a pályaavató mérkőzésre.

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Tudjuk, hogy a papírforma nem mellettünk szól, éppen ezért nyugodtan és felszabadultan készülünk a hétvégi összecsapásra. Nem csinálunk különösebb ügyet az ilyen típusú mérkőzéseinkből, lejátsszuk őket becsülettel, megtesszük a tőlünk telhetőt, másnap pedig már azokra a mérkőzésekre készülünk, ahol reális esélyünk lehet a győzelemre.

Orosházi MTK-ULE (3.)–Nagyszénás SE (7.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE szakmai vezetője: – A napokban lemondtam a felnőttcsapatnál betöltött edzői feladataimról. Remélem, hogy a klubvezetés hamar megtalálja az utódomat. Sajnálom, hogy a legutóbbi három mérkőzés így alakult. Nem tehetünk mást, minthogy elkezdjük gyűjteni a pontokat. Mindent fel kell tenni egy lapra, de a győzelemért nagyon meg kell majd küzdenünk.

Medgyesbodzás SE (9.)–Gyomaendrődi FC (10.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Természetesen minden mérkőzésen szeretnénk sikert elérni, a lehető legtöbbet kihozni belőle. Tudjuk, hogy az első öt helyen álló csapat ellen minimális az esélyünk a pontszerzésre, ezért csak a hozzánk hasonló erősségűek ellen van remény. A Gyomaendrőd nem rossz csapat, nem is olyan régen játszottunk ellenük egy edzőmérkőzést, melyen súlyos vereséget szenvedtünk. A kiállított Sódar Gábor és a kisárgult Szabó Szilárd személyében két védő esett ki az amúgy is labilis védelmünkből, az viszont jó, hogy Varga Viktor eltiltása lejárt.

A Szeghalmi FC (6.)–Szarvasi FC (2.) párharcot május 1-én rendezik.