A rajtpisztoly pontban 9 órakor dörrent el először a már több mint négy és fél évtizedet megélt békéscsabai versenyen, melyen a gyaloglóknál a nyár eleji római Európa-bajnokságra és a párizsi ötkarikás játékokra is szintet lehetett gyalogolni. Az Eb-re az egykori békéscsabai Madarász Viktória, valamint Récsei Rita teljesítette is az időt. A nyílt gyaloglóversenyre Csehországból, Romániából és Szlovákiából is érkeztek gyaloglók. A verseny nagy hiányzója a békéscsabai Oláh Barbara volt, aki sérülés miatt nem tudott rajthoz állni a 20 km-es távon. A felnőtteknél a hölgyeknél Madarász Viktória, az uraknál Venyercsán Bence nyakába akasztották az aranyérmet. A békéscsabaiak három utánpótlás korosztályban győztek, a junioroknál Kovács Alexandra és Bor Benjámin, a serdülőknél Alföldi Sára Kata állhatott fel a dobogó tetejére.

Fotó: Imre György

– Elég hosszú és összetett szezonunk lesz, mindent a kvalifikáció szempontjából kell nézni, rendeznek egy Európa-bajnokságot a nyár elején és egy olimpiát augusztus elején, ami jó, hogy mindkettőre Európában kerül sor és az utazásra, átállásra nem kell figyelni – értékelt Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. – Jó versenyt láttunk a férfiaknál, a nőknél pedig Madarász Viktória ismét bizonyította a klasszisát, szenzációs formában van, élete harmadik-negyedik legjobb eredményét gyalogolta, ami jó reményekre adhat okot. Elégedett vagyok, köszönöm Békéscsabának, a városnak, hogy vendégül látta a magyar bajnokság mezőnyét. Egyéb színvonalas programokat is rendeztek, gyerekeket is bevontak a programba, ami üdvözlendő. Bízom, benne, hogy még jó sokáig tudják folytatni.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC elnöke elárulta, hogy nagyon féltek az időjárástól, de nem esett az eső, nem fújt a szél, ami nem befolyásolta a versenyt.

– A lányok nagyon jól gyalogoltak, öröm számunkra, hogy ketten is – Madarász Viktória és Récsei Rita is – Eb-szintet gyalogoltak, de a fiúknál Venyercsán Bence és Helebrandt Máté is remek versenyt vívott. Hogy kevesebben indultak a vártnál, abba a múlt heti dudincei verseny is belejátszott. Az pedig, hogy a futóknál mennyien indultak, megmelengette a szívemet. Annak külön örülök, hogy versenyzőnk, Karsai Gábor pályacsúcsot futott ezen az amúgy nem könnyű pályán.

Eredmények. Gyaloglás. Női felnőtt, 20 km. Bajnok: Madarász Viktória (UTE, edző: Rácz Sándor) 1:30:54, 2. Récsei Rita (Bp. Honvéd SE) 1:31:40, 3. Spiller Tiziana Kinga (Bp. Honvéd SE) 1:34:21. Junior, U20, 10 km. Bajnok: Kovács Alexandra (Kopp Békéscsabai AC, edző: Urbanikné Rosza Mária) 48:14, 2. Erdős Judit Eszter (Bp. Honvéd SE) 50:42, 2. Bor Bernadett (Kopp Békéscsabai AC) 52:01. Leányok. Ifjúsági, U18, 5 km. Bajnok: Vancsó Noémi (MATE-GEAC, edző: Gadanecz György) 27:35, 2. Kocsis Vanda (Miskolci SI) 30:04. Serdülő, U16, 5 km. Bajnok: Alföldi Sára Kata (Kopp Békéscsabai AC, edző: Urbanikné Rosza Mária) 26:36, 2. Csoknyai Nikolett (H. Szondi SE) 27:38, 3. Vancsó Enikő (MATE-GEAC) 27:53, 4. Sánta Sára 32:06, 5. Kelemen Bernadett (mindkettő Békési DAC) 32:56.