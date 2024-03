Agrofeed UNI Győr–Békéscsabai KK 82-85 (23-21, 20-20, 16-24, 23-20)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Győr, 250 néző. Vezette: Major, dr. Magyari, dr. Popgyákunik.

Győr: KÁMÁN B. 22/3, Bohunicky 7/3, Friedl 5/3, Garancz, Kámán K. 4. Csere: Bakon 17/9, Horváth Á. 13/9, HÁGEN 14, Dani. Edző: Lógár Bence.

Békéscsaba: Balog G. 5/3, SUCOV 18/12, VARGA Z. 16/6, Kurtucz 2, Hajdu 7. Csere: Kovács J. 2, Varga Á. 10, CVIJIN 15/3, Vodila 6, Fábián 4. Edző: Vuk Pavlovics.

Cvijin Patrik remekül szállt be a padról.

Fotó: Für Henrik

Az első negyedben egyik csapat sem tudta leszakítani a másikat, mindkét oldalon akadtak rövidebb hullámvölgyek, ennek megfelelően a vezetés is hol itt, hol ott volt. A második etap első felében nagy dobópárbaj alakult ki, a 15. percre 4 ponttal az addigi legnagyobb fórra tett szert a BKK (33-37), ami a szünetig ismét átfordult. A pihenő a békéscsabaiakra volt jobb hatással. Hajdu Márton center poszton sanyargatta a győriek életét, Nikola Sucov pedig távolról riogatta őket sikeresen, két trojkát is behintve ebben a szakaszban. Egy 13-0-s szériával mínusz hétről plusz hatra módosították az eredményt a látogatók (26. p.: 48-54), majd ezt is megtoldották egy duplával. A házigazdák csak a negyed végén találták meg a látogatók védekezésének ellenszerét, ezzel együtt az utolsó tíz percet 6 pontos hátrányból indították. Nagy akarással 73-73-nál behozták a továbbra is távolról próbálkozó viharsarkiakat, 76-75-nél rövid időre a fordítás is összejött számukra. Varga Zalánéknak azonban volt annyi tartásuk, hogy a finisben egy sikeres büntetőpárbaj után két pontos győzelemmel hagyják el a játékteret.

Vuk Pavlovics: – Az első félidőben nem tudtuk levédeni a Győr gyors egy-egyeit, sok könnyű kosarat kaptunk, viszont felállt védelem ellen is jól támadtunk. A második félidőben brusztosabban védekeztünk, meg jobban visszaértünk, viszont a hazaiak folyamatos védekezésváltásaival meggyűlt a bajunk. Nagyon nehéz itt nyerni, ezért is gratulálok a csapatomnak!